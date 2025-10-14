Las bajas de Bolivia para enfrentar a Rusia por Amistoso Internacional El equipo de Óscar Villegas visita a Rusia en el VTB Arena en un nuevo examen rumbo al repechaje mundialista, aunque llega con cuatro ausencias clave.

La Selección de Bolivia vuelve a escena este martes 14 de octubre para medirse ante Rusia en un amistoso internacional de fecha FIFA 2025. El duelo se disputará en el imponente VTB Arena de Moscú, donde los dirigidos por Óscar Villegas buscarán mantener el envión positivo tras su reciente victoria frente a Jordania.

Sin embargo, la Verde no contará con plantel completo: Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez y Diego Arroyo quedaron descartados. Los tres primeros por lesión, mientras que Arroyo se ausentará por cuestiones políticas. Un golpe sensible para un equipo que busca consolidar nombres rumbo al repechaje al Mundial 2026.

El conjunto boliviano llega con buenas sensaciones después de vencer 1-0 a Jordania en suelo turco, gracias al tanto de Robson Matheus, uno de los jóvenes valores que busca afianzarse en el once titular.

Por su parte, Rusia —dirigida por Valeri Karpin— atraviesa un contexto particular. El seleccionado europeo continúa marginado de las competiciones oficiales por la sanción de la FIFA tras la invasión a Ucrania, pero mantiene su ritmo con una serie de amistosos. El pasado 10 de octubre, venció 2-1 a Irán y ahora apunta a seguir sumando rodaje ante los sudamericanos.

En conferencia de prensa, Karpin elogió a su próximo rival:

“Cuando jugamos contra Jordania y Catar dijimos que eran algunos de nuestros rivales más fuertes en los últimos tiempos. Lo mismo puede decirse de Irán y Bolivia. Ambos participan en las Eliminatorias, pero hay diferencias de estilo: Irán es más atlético, mientras que Bolivia es más técnico”.

Posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, José Sagredo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Marcelo Timorán; Miguel Terceros y Enzo Monteiro.

DT: Óscar Villegas.

Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhaniya, Mingiyan Beveev, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov; Daniil Glebov, Anton Miranchuk, Aleksey Batrakov, Zelimkhan Bakaev, Maksim Glushenkov y Dmitriy Vorobyev.

DT: Valeri Karpin.

Horarios del partido Bolivia vs. Rusia

El compromiso entre Bolivia y Rusia está programado para el martes 14 de octubre y comenzará a las siguientes horas:

12:00: Perú, Colombia, Ecuador

Perú, Colombia, Ecuador 13:00: Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos (Miami)

Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos (Miami) 14:00: Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay 11:00: México

México 19:00: España

España 21:00: Rusia

Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. Rusia

El duelo se jugará en el VTB Arena de Moscú (Lev Yashin Stadium). En territorio boliviano, la transmisión estará disponible por Unitel, FútbolCanal, Tuves y AXS. En Rusia, la señal estará a cargo de Match TV, mientras que las plataformas digitales Winline y Sportbox ofrecerán el partido en streaming.

Este amistoso Bolivia vs. Rusia será una nueva oportunidad para que la Verde mida su evolución ante un rival europeo exigente y con experiencia mundialista. Más allá del contexto, el choque promete intensidad y servirá como termómetro clave para el futuro inmediato del conjunto altiplánico.