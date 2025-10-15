Las bajas que complican a Argentina de cara a la semifinal del Mundial Sub 20 ante Colombia La Selección Argentina Sub 20 afrontará el duelo ante Colombia con varias ausencias clave en su estructura titular.

Un desafío mayor en la antesala de la semifinal

La Selección Argentina Sub 20 atraviesa uno de sus momentos más exigentes en el Mundial de Chile 2025. Luego de eliminar con autoridad a México en los cuartos de final, el conjunto dirigido por Diego Placente enfrentará a Colombia este miércoles 15 de octubre en Santiago. Sin embargo, la previa del partido quedó marcada por las bajas sensibles que obligarán al cuerpo técnico a reconfigurar el esquema táctico.

Argentina llega a esta instancia con una sólida campaña, pero el desgaste físico y las sanciones comenzaron a pasar factura. El entrenador deberá encontrar soluciones rápidas para mantener el nivel de juego que llevó al equipo a las semifinales, en una instancia donde los márgenes de error son mínimos.

Carrizo, la ausencia más dolorosa en el ataque

La principal preocupación pasa por la suspensión de Maher Carrizo, goleador del equipo y una de las figuras destacadas del torneo. El delantero de Vélez Sarsfield recibió su segunda tarjeta amarilla ante México y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su ausencia no solo afecta la cuota goleadora, sino también la dinámica ofensiva del conjunto argentino, que suele apoyarse en su movilidad y capacidad para generar espacios.

En su lugar ingresará Mateo Silvetti, quien ya tuvo minutos en los partidos anteriores. Placente confía en que el atacante pueda aportar velocidad y sacrificio, aunque es consciente de que el reemplazo implica una reconfiguración del frente de ataque.

“Maher es un jugador determinante por su lectura de juego y su presencia en el área. Tenemos opciones para suplirlo, pero sin modificar la idea de presionar y buscar siempre el arco rival”, sostuvo el técnico en la previa del encuentro.

Una defensa con cambios obligados

En el fondo, la lesión de Valente Pierani también representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. El defensor de Estudiantes de La Plata sufrió un esguince de rodilla durante el primer tiempo del duelo ante México y quedó descartado para la semifinal. Pierani era una pieza clave por su liderazgo y capacidad para anticipar, atributos que lo convirtieron en uno de los pilares del equipo durante el torneo.

Su reemplazante será Juan Manuel Villalba, quien ya sumó minutos en el certamen y buscará aprovechar esta oportunidad en un contexto de máxima exigencia. Además, el plantel continúa sin Álvaro Montoro, mediocampista que se fracturó la clavícula en el cruce frente a Nigeria y fue reemplazado por Gianluca Piestrani, quien volverá a ser titular frente a Colombia.

El reto de sostener la identidad pese a las bajas

Más allá de las ausencias, Diego Placente remarcó la fortaleza grupal y la capacidad de adaptación del plantel. “Este equipo ha demostrado carácter. A pesar de las bajas, confío plenamente en los que entran. Todos están preparados para competir a este nivel”, declaró el entrenador en rueda de prensa.

Argentina no llegaba a una semifinal mundialista desde 2007, cuando conquistó el título con una generación brillante encabezada por Sergio Agüero y Ángel Di María. Hoy, una nueva camada intenta escribir su propia historia, enfrentando no solo a un rival exigente, sino también a las circunstancias que suelen marcar los grandes desafíos.

Formación probable ante Colombia

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba; Julio Soler, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Con bajas significativas pero una convicción intacta, la Selección Argentina Sub 20 buscará ante Colombia mantener viva la ilusión de volver a una final mundialista después de casi dos décadas. El desafío será enorme, pero el grupo ha demostrado que su mayor fortaleza radica en la unión y la resiliencia.