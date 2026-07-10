Las decisiones arbitrales más polémicas del Mundial 2026 y si fueron acertadas Desde la intervención de Donald Trump para perdonar una expulsión hasta el polémico gol anulado que eliminó a Alemania, el VAR y los árbitros se transforman en los grandes protagonistas del torneo.

El arbitraje se ha consolidado como el verdadero catalizador de la histeria y el drama en lo que va de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con los cuartos de final definidos, poner en la balanza los fallos más cuestionados de las planillas oficiales nos deja ver que la tecnología, lejos de apagar el fuego, muchas veces le echa más gasolina.

Hay escándalos monumentales como la inédita e histórica intervención de Donald Trump logrando que la FIFA le anulara una tarjeta roja a Folarin Balogun, el polémico pisotón de Lionel Messi ante Argelia que el VAR ignoró por completo, y el insólito gol anulado a Jonathan Tah que sepultó a la Selección de Alemania ante el paraguayo Orlando Gill, provocando la posterior salida de Julian Nagelsmann.

La tecnología en el ojo del huracán mundialista

La fisonomía de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 avanza hacia sus cruces definitivos del 19 de julio, pero el rendimiento de los colegiados en los rectángulos de juego sigue acaparando las portadas internacionales. El nuevo formato ampliado del certamen no ha estado exento de debates volcánicos; por el contrario, la introducción de microchips en los balones, los fueras de juego automáticos y los distintos criterios de los jueces en la cabina del VAR han desatado la furia de entrenadores y fanáticos por igual.

La tanda de octavos de final y las fases previas de eliminación directa dejaron un tendal de reclamos, donde la equidad en las pizarras disciplinarias ha quedado seriamente cuestionada por los analistas del planeta fútbol.

El Ranking de las controversias más grandes del torneo

11. El fuera de juego milimétrico contra Irán (Fase de Grupos)

Shoja Khalilzadeh desató la locura al marcar el gol de la clasificación ante Egipto en el descuento. Sin embargo, el VAR amargó la fiesta al trazar las líneas y detectar un fuera de juego de escasos centímetros, decretando la dramática eliminación de los asiáticos.

10. El adiós de Luka Modrić y el chip del balón (Octavos de Final)

Joško Gvardiol anotaba el agónico 2-2 de Croacia frente a Portugal. La tecnología de la pelota conectada a un microchip detectó un desvío imperceptible en Igor Matanović, quien se encontraba en posición adelantada. El gol fue invalidado y se cerró de forma triste la trayectoria mundialista de Modrić.

9. El polémico “foul” de Vinícius Jr. (Fase de Grupos)

Brasil goleó a Escocia, pero las redes ardieron cuando el VAR le anuló un gol lícito a Vinícius Jr. tras robarle un esférico a Jack Hendry, interpretando una falta que los peritos calificaron de inexistente debido a la nula intensidad del contacto.

8. El agónico penal de la salvación belga (Dieciseisavos de Final)

Con el marcador empatado frente a Senegal y las planillas apuntando a la prórroga, el juez acudió al monitor para sentenciar una controvertida falta sobre Youri Tielemans, permitiendo que Bélgica sellara un triunfo histórico desde los doce pasos.

7. El penal fantasma que le negaron a Ghana (Fase de Grupos)

Durante el careo ante Inglaterra, Prince Adu cayó de forma aparatosa en el área tras un contacto evidente de Ezri Konsa. El árbitro principal dejó seguir las acciones y el VAR optó por no intervenir, firmando uno de los errores más claros de la fase regular.

6. Mbappé y el dilema de la simulación (Fase de Grupos)

Kylian Mbappé terminó sobre el césped tras un cruce con Sadio Mané en el choque ante Senegal. A pesar de revisar la jugada en la pantalla perimetral, el referí mantuvo su postura inicial y dictaminó que la estrella del Real Madrid había provocado deliberadamente el contacto.

5. Harry Kane se queda con las manos vacías (Dieciseisavos de Final)

El capitán inglés fue derribado por el arquero Lionel Mpasi cuando se disponía a definir frente al arco de la República Democrática del Congo. Ni el juez principal ni el VAR consideraron la acción como punible, desatando duras críticas en la prensa británica.

El Top 4 de los escándalos absolutos

4. Donald Trump y el “Perdón Presidencial” a Folarin Balogun (Dieciseisavos de Final)

El delantero estadounidense Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Tarik Muharemović ante Bosnia. El sismo político estalló cuando el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, exigió públicamente en sus plataformas digitales levantar la sanción. De forma insólita, la FIFA cedió ante la presión, suspendió la inhabilitación y le permitió al futbolista disputar el siguiente encuentro de las eliminatorias.

3. El pisotón impune de Lionel Messi (Fase de Grupos)

En el debut de Argentina ante Argelia, Lionel Messi protagonizó la jugada más caliente del partido al propinarle un pisotón flagrante a Aïssa Mandi que debió costar la expulsión directa. Para sorpresa del planeta entero, el árbitro no mostró cartulina y el VAR no recomendó la revisión, encendiendo las acusaciones de favoritismo hacia el astro rosarino.

2. La furia de Egipto frente a la Scaloneta (Octavos de Final)

La eliminación de los “Faraones” ante la Albiceleste estuvo rodeada de sospechas. El cuerpo técnico egipcio, comandado por Hossam Hassan, estalló en ira luego de que se les anulara un gol por una falta previa, mientras que el tanto definitivo del triunfo argentino, obra de Enzo Fernández, fue validado a pesar de registrar una infracción idéntica en el inicio de la jugada. “No hay equidad en los criterios”, denunció el estratega africano.

1. El “Milagro de Berna” al revés: Alemania ejecutada por el VAR (Dieciseisavos de Final)

La decisión más volcánica y destructiva del Mundial aconteció en el duelo entre Alemania y Paraguay. El central Jonathan Tah marcaba el 2-1 teutón en el tiempo extra, pero el VAR llamó al principal para revisar una supuesta e imperceptible pantalla de Waldemar Anton sobre el guardameta Orlando Gill. El gol fue anulado, los germanos cayeron posteriormente en los penales y el proceso de Julian Nagelsmann voló en mil pedazos tras una resolución que se mantendrá bajo debate por el resto de la eternidad.

Mientras los aficionados de la República Dominicana disfrutan el imponente récord de 48.67 segundos de Marileidy Paulino en la Liga Diamante de Mónaco y bailan al ritmo de “Corazón de fiesta” de Ilegales, la Copa del Mundo se alista para unos cuartos de final de alta tensión. Con el reglamento bajo la lupa internacional y las planillas de las tarjetas amarillas a punto de limpiarse, los seleccionados saben que un error arbitral puede costar el boleto a la gloria eterna.