Las estrellas del Arsenal en la final de la Champions League 2026 El equipo de Mikel Arteta llega a Budapest como el más sólido defensivamente de toda la competición — 13 partidos invicto, 0.65 goles encajados por partido y un sistema que ha neutralizado a los mejores ataques de Europa.

El 30 de mayo de 2026, el Puskás Arena de Budapest será el escenario del momento más importante en la historia reciente del Arsenal. Por primera vez en 20 años, los Gunners disputarán una final de la Champions League — y lo harán como el equipo más sólido de toda la competición, con 13 partidos invicto y la mejor defensa del torneo. Detrás de esa hazaña hay un grupo de jugadores extraordinarios que, bajo la dirección de Mikel Arteta, convirtieron un sueño en realidad. Estos son los hombres que llevarán al Arsenal a la batalla más grande de su generación.

Bukayo Saka — El alma del Arsenal

El inglés de 24 años es el jugador más importante del Arsenal y uno de los mejores extremos del mundo. En esta Champions League ha sido determinante en los momentos más difíciles del equipo. Su velocidad, su capacidad de desborde y su habilidad para aparecer en los momentos decisivos lo convierten en la principal amenaza ofensiva de los Gunners.

Saka es el máximo goleador histórico del Arsenal en semifinales de la Champions — un dato que resume su importancia en el torneo. Su duelo con la defensa del PSG será uno de los más atractivos de la final de Budapest.

Viktor Gyökeres — El goleador

El sueco llegó al Arsenal para resolver el problema histórico del club: la falta de un delantero centro de élite. Ex-Sporting de Lisboa, ha demostrado en su primera temporada en el Emirates que puede competir al más alto nivel europeo.

Su físico imponente, su capacidad de juego de espaldas y su olfato goleador lo convierten en la referencia ofensiva que el Arsenal necesitaba para dar el salto definitivo en Europa.

Martin Ødegaard — El cerebro

El capitán noruego es el director de orquesta del Arsenal. Su visión de juego, su capacidad para encontrar espacios entre líneas y su liderazgo dentro y fuera del campo son fundamentales para el sistema de Arteta. Regresó de lesión para los partidos más importantes de la temporada y su presencia en la final es clave.

Declan Rice — El motor del mediocampo

El inglés es el jugador que hace funcionar el sistema de Arteta. Su trabajo defensivo, su capacidad de recuperación y su progresión con el balón desde el mediocampo son la base sobre la que se construye todo el juego del Arsenal. En esta Champions ha sido uno de los mejores mediocampistas del torneo.

David Raya — El guardián

El portero español ha sido fundamental en la campaña histórica del Arsenal en la Champions. Su promedio de 0.65 goles encajados por partido en el torneo es el mejor de cualquier entrenador con 20 o más partidos en la competición. Raya combina reflejos extraordinarios con una distribución con el pie que encaja perfectamente en el sistema de Arteta.

Mikel Arteta — El arquitecto

El técnico español es el gran protagonista de esta historia. Llegó al Arsenal en 2019 con la misión de devolver al club a la élite europea. Cinco años después, está a un partido de conquistar la primera Champions League de la historia del Arsenal. Su sistema táctico — presión alta, solidez defensiva y transiciones rápidas — ha sido el más efectivo de toda la competición.