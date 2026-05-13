Las estrellas del PSG en la final de la Champions League 2026 El campeón defensor llega a Budapest con el mejor ataque de Europa — más de 20 goles en la fase eliminatoria — y la ambición de convertirse en el primer equipo en ganar la Champions dos temporadas consecutivas desde el Real Madrid.

El París Saint-Germain no viene a Budapest a participar. Viene a repetir. El campeón defensor de la Champions League llega a la final del 30 de mayo con el mejor ataque de Europa, una defensa renovada y la ambición de convertirse en el primer equipo en ganar la Champions dos temporadas consecutivas desde el Real Madrid. Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG dejó atrás la era de las estrellas individuales para construir un colectivo temible que eliminó al Chelsea, al Liverpool y al Bayern Múnich en el camino a Budapest. Estos son los jugadores que pueden hacer historia.

Ousmane Dembélé — La chispa que lo enciende todo

El extremo francés es el jugador más desequilibrante del PSG y uno de los más peligrosos de Europa. Su velocidad, su capacidad de desborde en el uno contra uno y su habilidad para aparecer en los momentos decisivos lo convierten en la pesadilla de cualquier defensa.

En la semifinal de vuelta ante el Bayern, Dembélé marcó a los 2 minutos con un remate de primera que puso al PSG en control de la eliminatoria. Ese tipo de actuaciones son las que hacen del francés el jugador más temido del equipo de Luis Enrique.

Khvicha Kvaratskhelia — El georgiano que enloqueció a Europa

El extremo georgiano llegó al PSG procedente del Nápoles y se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más emocionantes del fútbol europeo. Su capacidad de desborde, su creatividad y su habilidad para generar situaciones de gol de la nada lo convierten en un jugador imposible de marcar de manera individual.

Su duelo con la defensa del Arsenal en Budapest promete ser uno de los más atractivos de la final.

João Neves — El futuro del mediocampo europeo

El joven portugués es la revelación de la temporada en el PSG. Con apenas 20 años, Neves ha demostrado una madurez táctica y una calidad técnica que lo sitúan entre los mejores mediocampistas de Europa.

Su capacidad para recuperar balones, distribuir con precisión y aparecer en el área rival lo convierten en el motor del equipo de Luis Enrique. Es el presente y el futuro del mediocampo del PSG.

Vitinha — El organizador

El también portugués Vitinha es el metrónomo del PSG. Su capacidad para controlar el ritmo del partido, su precisión en el pase y su inteligencia táctica son fundamentales para el juego de Luis Enrique.

En los partidos más difíciles de la Champions, Vitinha ha sido el jugador que ha mantenido la calma y el orden en el mediocampo parisino — especialmente en los momentos donde el rival presionaba con más intensidad.

Matvey Safonov — El portero que sorprendió a Europa

El portero ruso llegó al PSG como suplente de Gianluigi Donnarumma y terminó siendo titular en los partidos más importantes de la Champions. Sus actuaciones ante el Bayern — especialmente en la vuelta de las semifinales — demostraron que tiene el nivel para competir en la élite europea.

Su capacidad para salir al corte, su seguridad en el juego aéreo y sus reflejos en distancias cortas lo convierten en un portero completo para el sistema de Luis Enrique.

Luis Enrique — El entrenador que transformó al PSG

El técnico español es el gran artífice de la transformación del PSG. Llegó a París con la misión de convertir al equipo en un colectivo sólido — lejos de la dependencia de las estrellas individuales de la era Mbappé-Neymar-Messi. Lo ha conseguido.

El PSG de Luis Enrique es un equipo, no una colección de individualidades. Un sistema donde todos trabajan para todos y donde la presión colectiva es la principal arma defensiva.

Su historial en finales de Champions es impresionante: ganó la de 2015 con el Barcelona en el Allianz Arena de Múnich. Ahora busca su segunda en Budapest — esta vez desde el banquillo.