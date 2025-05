Las importantes bajas de Real Sociedad vs Athletic Club para el derbi Real Sociedad llega al duelo con tres ausencias sensibles por lesión, mientras que el Athletic Club lamenta no contar con uno de sus mediocampistas más influyentes. El contexto reciente añade presión en ambos bandos.

Cuando Real Sociedad y Athletic Club se enfrentan, el derbi vasco trasciende lo futbolístico. Sin embargo, para esta nueva edición en el Reale Arena, ambos equipos tendrán que lidiar con ausencias importantes que podrían alterar la planificación táctica y condicionar el desarrollo del encuentro. Las lesiones no distinguen colores, y tanto Imanol Alguacil como Ernesto Valverde deberán encontrar soluciones para suplir a futbolistas que suelen marcar diferencias.

Real Sociedad, con tres bajas que alteran el libreto de Alguacil

El conjunto txuri-urdin no podrá contar con Orri Óskarsson, Arsen Zakharyan ni Álvaro Odriozola, todos fuera por molestias físicas.

Óskarsson , delantero islandés que comenzaba a tener minutos relevantes, queda fuera de un partido donde su velocidad en transición podría haber sido clave para contragolpear a la defensa rojiblanca.

En el caso de Zakharyan , la ausencia del centrocampista ruso representa un golpe importante en la creación de juego: su técnica y visión eran recursos valiosos en un partido de alta intensidad.

Odriozola, lateral derecho, tampoco estará disponible. Aunque no ha sido titular en todos los partidos, su experiencia y versatilidad eran un respaldo importante para el sector defensivo, especialmente en duelos tan exigentes.

Estas tres ausencias, unidas a la intensidad característica del derbi, obligan a la Real Sociedad a buscar variantes en el banco, donde nombres como Sheraldo Becker o Beñat Turrientes podrían tener mayor protagonismo.

📋 La 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 para el partido de mañana. AUPA REAL!!!#RealSociedadAthletic pic.twitter.com/MYlIdY1r8H — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 3, 2025

Athletic pierde a su ‘cerebro’ en el mediocampo

Por el lado del Athletic Club, la noticia más relevante es la baja de Oihan Sancet, uno de los cerebros del esquema ofensivo de Valverde. Su lesión priva al equipo bilbaíno de un jugador determinante en la generación de juego entre líneas. Sancet no solo aporta claridad en el pase, sino también capacidad de llegada y remate, algo fundamental en un clásico donde los espacios suelen escasear.

Sin Sancet, el entrenador rojiblanco deberá optar entre adelantar a Unai Gómez o apostar por la experiencia de Galarreta o Ruiz de Galarreta en el centro del campo. La elección podría determinar el ritmo que imponga el equipo visitante.

🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 Ernesto Valverde cita a 2️⃣2️⃣ jugadores para el partido de mañana (21:00h) ante la @RealSociedad en el Reale Arena. ℹ Plan de viaje 👉https://t.co/Xy52c7Vpic#RealSociedadAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vpKGMbTp8v — Athletic Club (@AthleticClub) May 3, 2025

La memoria reciente obliga a no fallar

Este derbi llega en un contexto competitivo muy ajustado. En los últimos seis enfrentamientos entre ambos, el Athletic Club se ha impuesto en cuatro ocasiones, mientras que la Real Sociedad ha celebrado la victoria en dos. Los bilbaínos vencieron en los dos choques de la temporada pasada (2-1 y 1-0), lo que eleva el nivel de urgencia para los locales en Anoeta, que buscan revancha y afirmarse en la tabla.

El margen de error es mínimo, y en partidos donde cada detalle cuenta, las ausencias pesan. No tener disponibles a jugadores clave puede inclinar la balanza en un clásico donde el equilibrio siempre ha sido la nota dominante.

A pocas horas del pitazo inicial, tanto Real Sociedad como Athletic Club saben que no contarán con piezas fundamentales. La historia del derbi vasco se ha escrito con entrega, pasión y también con adaptaciones forzadas. Esta edición no será la excepción. Las lesiones dejan huecos, pero también abren oportunidades para que otros futbolistas escriban su nombre en un capítulo más de esta rivalidad centenaria. En Anoeta, los once que salten al campo no solo defenderán una camiseta, sino el orgullo de una ciudad.