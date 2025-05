Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del martes 6 de mayo promete ser épica en San Siro. El Inter de Milán y el FC Barcelona se enfrentan por un lugar en la final de la UEFA Champions League, con la emoción del 3-3 de la ida aún fresca en la memoria de los fanáticos. Pero el equipo de Hansi Flick no llega en igualdad de condiciones: seis futbolistas importantes estarán fuera por lesión, lo que obliga al técnico alemán a recurrir al ingenio, la rotación y, en algunos casos, a la juventud de su cantera. En una eliminatoria de alto voltaje, el factor físico podría ser decisivo, y el Barcelona no tiene margen de error.

El primer gran problema para Flick radica en la zona baja del equipo. Dos nombres habituales en la línea defensiva no podrán viajar a Milán:

Jules Koundé , habitual titular en la zaga derecha, tampoco estará disponible por molestias físicas. El francés, que venía recuperando su mejor nivel, no pudo superar las pruebas médicas previas al viaje.

Estas bajas obligan al entrenador a apostar por alternativas de menor rodaje o a modificar el sistema defensivo, quizás sacrificando amplitud para reforzar el eje.

Sin duda, la ausencia más dolorosa para el FC Barcelona es la de Marc-André ter Stegen, quien quedó definitivamente fuera de la convocatoria por una dolencia lumbar persistente. El guardameta alemán, capitán sin brazalete en muchas ocasiones, venía siendo clave en el tramo decisivo de la temporada, especialmente en la final de Copa ante el Real Madrid.

Su lugar será ocupado por Wojciech Szczesny, fichado en invierno como recambio de emergencia. Aunque el polaco tiene experiencia de sobra en grandes escenarios, su química con la defensa todavía está en construcción.

El parte médico culé también incluye a tres futbolistas jóvenes que venían teniendo minutos importantes o perfilándose como relevos en partidos intensos:

Marc Casadó , volante de equilibrio y capitán del Barça Atlètic, no estará disponible por una sobrecarga muscular.

Aunque ninguno de ellos era titular indiscutido, su ausencia reduce notablemente la profundidad del banquillo, un aspecto fundamental en partidos que suelen resolverse en los últimos minutos.

🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2025