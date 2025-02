A medida que se acerca el trascendental duelo de vuelta ante Celtic por la Champions League, el Bayern Múnich enfrenta un problema que podría complicar sus planes: la ausencia de varias de sus piezas fundamentales. El conjunto dirigido por Vincent Kompany buscará sellar su pase a los octavos de final en el Allianz Arena, pero deberá hacerlo sin algunas de sus figuras más importantes, entre ellas Alphonso Davies, Joao Palhinha y Sacha Boey.

Uno de los golpes más duros para el Bayern es la baja de Alphonso Davies, quien sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales durante el duelo de Champions ante Feyenoord. El canadiense tuvo que abandonar el campo en la primera mitad de aquel encuentro, y tras las evaluaciones médicas, se confirmó que su recuperación tomará más tiempo del esperado.

Su ausencia representa un problema significativo para Kompany, ya que Davies es una pieza fundamental en el esquema ofensivo y defensivo del equipo. Su capacidad para proyectarse en ataque y su velocidad para cubrir la banda lo convierten en un jugador difícil de reemplazar. En su lugar, Raphael Guerreiro será la opción más probable, aunque el técnico belga también podría optar por algunas variantes tácticas para mitigar la pérdida.

ℹ️ Alphonso Davies suffered a muscle strain in the #UCL match vs Feyenoord. After an examination by our medical department, Phonzy will be sidelined for the time being.

Speedy recovery, Phonzy! 🍀

🗞️ https://t.co/tYs7sX6GMX#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/axxsh2bIxe

— FC Bayern (@FCBayernEN) January 23, 2025