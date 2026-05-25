A menos de tres semanas del pitazo inicial en el Estadio Azteca, el mundo del fútbol ya conoce a sus protagonistas. Las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá fueron confirmando sus listas de 26 jugadores en los últimos días — y el resultado es el elenco más talentoso, diverso y emocionante en la historia de la Copa del Mundo. Desde el último baile de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta el debut de generaciones que apenas están comenzando a escribir su historia, este torneo promete ser el más grande jamás organizado. Aquí están todos los convocados, grupo por grupo, selección por selección.

GRUPO A — México, Sudáfrica, Corea del Sur, Rep. Checa

Corea del Sur

Porteros: Kim Seung-Gyu, Song Bum Keun, Jo Hyeon-Woo

Defensas: Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae (Bayern), Kim Tae-Hwan, Park Jin-Seob, Seol Young-Woo, Jens Castrop, Lee Ki-Hyuk, Lee Tae-Seok, Lee Han-Beom, Cho Yumin

Centrocampistas: Kim Jin-Gyu, Bae Jun-Ho, Paik Seung-Ho, Yang Hyun-Jun (Celtic), Eom Ji-Sung, Lee Kang-In (PSG), Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Hwang In-Beom, Hwang Hee-Chan (Wolves)

Delanteros: Son Heung-Min (LAFC), Oh Hyeon-Gyu, Cho Gue-Sung

GRUPO B — Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza

Bosnia y Herzegovina

Porteros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defesas: Kolasinac (Atalanta), Dedic (Benfica), Mujakic, Katic, Muharemovic, Radeljic, Hadzikadunic, Celik

Centrocampistas: Hadziahmetovic, Sunjic, Basic, Burnic, Mahmic, Tahirovic, Memic, Gigovic, Alajbegovic, Bajraktarevic (PSV)

Delanteros: Demirovic (Stuttgart), Lukic, Bazdar, Tabakovic, Dzeko

Suiza

Porteros: Keller, Kobel (Dortmund), Mvogo

Defensas: Akanji (Inter), Amenda, Cömert, Elvedi, Jaquez, Muheim, Rodriguez, Widmer

Centrocampistas: Xhaka, Zakaria, Aebischer, Fassnacht, Freuler, Jashari (Milan), Manzambi, Rieder, Sow

Delanteros: Amdouni, Embolo, Itten, Ndoye, Okafor, Vargas

GRUPO C — Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil

Porteros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensas: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibáñez, Léo Pereira, Wesley, Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Paquetá

Delanteros: Vinícius Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Martinelli, Rayan, Neymar

Haití

Porteros: Placide, Pierre, Duverger

Defensas: Arcus, Paugain, Lacroix, Experience, Duverne, Adé, Delcroix, Thermoncy

Centrocampistas: Pierre, Sainthe, Danley, Bellegarde (Wolves), Woodenski, Simon

Delanteros: Deedson, Providence, Casimir, Etienne, Isidor, Nazon, Pierrot, Fortune, Joseph

Escocia

Porteros: Gordon, Gunn, Kelly

Defensas: Hanley, Hendry, Hickey, Hyam, McKenna, Patterson, Ralston, Robertson (Liverpool), Souttar, Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Christie, Curtis, Ferguson, Gannon-Doak, Gilmour (Nápoles), McGinn, McLean, McTominay (Nápoles)

Delanteros: Adams, Dykes, Hirst, Shankland, Stewart

GRUPO E — Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania

Porteros: Neuer, Baumann, Nübel

Defensas: Anton, Brown, Groß, Kimmich, Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Tah, Thiaw

Centrocampistas: Pavlovic, Musiala, Amiri, Leweling, Nmecha, Stiller, Goretzka, Karl, Wirtz (Liverpool)

Delanteros: Undav, Havertz, Beier, Sané, Woltemade

Curazao

Porteros: Bodak, Doornbusch, Room

Defensas: Bazoer, Brenet, Van Eijma, Floranus, Fonville, Gaari, Obispo (PSV), Sambo

Centrocampistas: J. Bacuna, L. Bacuna, Comenencia, Felida, Martha, Noslin, Roemeratoe

Delanteros: Antonisse, Chong, Gorré, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Locadia, Margaritha

Costa de Marfil

Porteros: Fofana, Kone, Lafont

Defensas: Agbadou, Akpa, Diomande (Sporting), Doué, Konan, Kossounou, N’Dicka, Singo

Centrocampistas: S. Fofana, Guiagon, Oulai, Kessié, Sangaré, Seri

Delanteros: Adingra, Bonny, Diallo (Man Utd), Diakite, Y. Diomande, Guessand, Pepe, Toure, Wahi

GRUPO F — Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Japón

Porteros: Suzuki, Osako, Hayakawa

Defensas: Nagamoto, Taniguchi, Itakura, Tomiyasu, Seko, Sugawara, Ito (Bayern), J. Suzuki, Watanabe

Centrocampistas: Sano, Endo (Liverpool), Tanaka, Kamada, Ito

Delanteros: Nakamura, Maeda, Ogawa, Kubo (Real Sociedad), Y. Suzuki, Shiogai, Goto, Doan, Ueda

Suecia

Porteros: Johansson, Nordfeldt, Zetterström

Defensas: Ekdal, Gudmundsson, Hien, Holm, Lagerbielke, Lindelöf, Smith, Starfelt, Stroud, Svensson

Centrocampistas: Ayari, Bergvall (Tottenham), Bernhardsson, Karlström, Sema, Svanberg, Zeneli

Delanteros: Ali, Elanga (Newcastle), Gyökeres (Arsenal), Isak (Liverpool), Nilsson, Nygren

Túnez

Porteros: Dahmen, Chamakh, Ben Hassen

Defensas: Valery, Neffati, Bronn, Talbi, Rekik, Arous, Chikhaoui, Abdi, Ben Hmida

Centrocampistas: Skhiri, Hadj Mahmoud, Khedira, Ben Slimane, Ben Ouanes, Gharbi, Mejbri (Burnley)

Delanteros: Ayari, Achouri, Saad, Chaouat, Mastouri, Elloumi, Tounekti

GRUPO G — Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica

Porteros: Courtois (Real Madrid), Lammens, Penders

Defensas: Debast, Theate, De Winter, Mechele, Ngoy, Meunier, Castagne, De Cuyper, Seys

Centrocampistas: De Bruyne (Nápoles), Onana, Tielemans, Vanaken, Raskin, Witsel

Delanteros: Doku (Man City), Trossard, Saelemaekers, Lukebakio, Lukaku, De Ketelaere, Fernández-Pardo, Moreira

Egipto

Porteros: El Shenawy, Shobeir, Soliman, Alaa

Defensas: Hany, El Ala, Fathy, Rabia, Ibrahim, Abdel-Maguid, Abdelmonem, Fotouh, Hafez

Centrocampistas: Attia, Lashin, Dunga, Saber, Zizo, Ashour, Ziko, Trezeguet, Ade, Hassan

Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool), Marmoush (Man City), Abdullah, Abdelkarim

Nueva Zelanda

Porteros: Crocombe, Paulsen, Woud

Defensas: Bindon, Boxall, Cacace, De Vries, Elliot, Payne, Pijnaker, Smith, Surman

Centrocampistas: Bayliss, Bell, Rufer, Stamenić, Thomas

Delanteros: Barbarouses, Garbett, Just, McCowatt, Old, Randall, Singh, Waine, Wood (Nottingham Forest)

GRUPO H — España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García

Defensas: Porro, Llorente, Cucurella, Grimaldo, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García

Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Fabián, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Baena, Merino

Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal, Ferran, Yéremy Pino, Víctor Muñoz, Borja Iglesias

Cabo Verde

Porteros: Dias, Da Rosa, Santos

Defensas: Moreira, Pina, Fernandes, Cabral, Costa (Villarreal), Lopes, Pires, Tavares, Borges

Centrocampistas: Monteiro, Arcanjo, Semedo, Duarte, D. Duarte, K. Pina

Delanteros: Mendes, W. Semedo, Rodrigues, Cabral, Da Costa, Livramento, Benchimol, Varela

GRUPO I — Francia, Senegal, Irak, Noruega

Francia

Porteros: Maignan, Samba, Risser

Defensas: Kounde, Gusto, Saliba, Upamecano, Konaté, L. Hernández, T. Hernández, Digne, Lacroix

Centrocampistas: Tchouaméni, Rabiot, Kanté, Zaïre-Emery, Koné

Delanteros: Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Barcola, Thuram, Akliouche, Mateta, Cherki

Senegal

Porteros: Mendy, Diaw, Diouf

Defensas: Diatta, A. Mendy, Koulibaly, Diouf, Sarr, Niakhaté, Mbow, Seck, Jakobs, Camara

Centrocampistas: Gueye, P. Gueye, L. Camara, H. Diarra, Ciss, Pape Matar Sarr (Tottenham), Ndiaye

Delanteros: Mané, I. Sarr, I. Ndiaye, Diao, Mbaye, Jackson (Bayern), Dieng, C. Ndiaye

Noruega

Porteros: Nyland, Tangvik, Selvik

Defensas: Ajer, Wolfe, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Heggem, Langas, Falchener, Ryerson

Centrocampistas: Thorsby, Berg, Berge, Ødegaard (Arsenal), Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Nusa, Schjelderup, Bobb, Hauge

Delanteros: Sørloth, Haaland (Man City), Strand Larsen

GRUPO J — Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Austria

Porteros: Pentz, Schlager, Wiegele

Defensas: Affengruber, Alaba (Real Madrid), Danso, Friedl, Lienhart, Mwene, Posch, Prass, Svoboda

Centrocampistas: Baumgartner, Chukwuemeka, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, X. Schlager, Schmid, Schöpf, Seiwald, Wanner, Wimmer

Delanteros: Arnautovic, Gregoritsch, Kalajdzic

GRUPO K — Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

Portugal

Porteros: D. Costa, José Sá, Rui Silva, Velho

Defensas: Dalot, Matheus Nunes, Semedo, Cancelo, N. Mendes, G. Inácio, Veiga, R. Dias, Araújo

Centrocampistas: R. Neves, S. Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Delanteros: João Félix, Trincão, F. Conceição, Pedro Neto, Leão, Guedes, G. Ramos, Cristiano Ronaldo

RD Congo

Porteros: Fayulu, Mpasi, Epolo

Defensas: Wan-Bissaka (West Ham), Kalulu, Mbemba, Kapuadi, Tuanzebe, Batubinsika, Bushiri, Masuku, Kayembe

Centrocampistas: Moutoussamy, Mukau, Kakuta, Pickel, Sadiki, E. Kayembe

Delanteros: Bongonda, Mbuku, Bakambu, Banza, Mayele, Cipenga, Wissa (Newcastle), Elia

GRUPO L — Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Inglaterra

Porteros: Pickford, Henderson, Trafford

Defensas: R. James, Livramento, Stones, Guéhi, Konsa, Burn, Quansah, O’Reilly, Spence

Centrocampistas: J. Henderson, Anderson, Rice, Mainoo, Eze, Bellingham, Rogers

Delanteros: Saka, Madueke, Rashford, Gordon, Kane (Bayern), Watkins, Toney

Croacia

Porteros: Livakovic, Kotarski, Pandur

Defensas: Gvardiol (Man City), Caleta-Car, Sutalo, Stanisic, Pongracic, Erlic, Vuskovic

Centrocampistas: Modric (Milan), Kovacic, M. Pasalic, Vlasic, L. Sucic, Baturina, Jakic, P. Sucic, Moro, Fruk

Delanteros: Perisic, Kramaric, Budimir, M. Pasalic, Musa, Matanovic