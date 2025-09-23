Las sensibles bajas de Lanús para visitar a Fluminense por la Copa Sudamericana Felipe Peña, Ronaldo Dejesús y Raúl Loaiza quedaron descartados para el decisivo duelo en el Maracaná. El Granate viaja a Brasil con ventaja en la serie, pero con importantes ausencias en defensa y mediocampo.

Tres ausencias que condicionan el plan de Lanús

Lanús enfrenta este martes en el Maracaná a Fluminense por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo argentino, que se impuso 1-0 en la ida con gol de Marcelino Moreno, buscará sellar su clasificación a semifinales, aunque lo hará sin tres piezas fundamentales: Felipe Peña, Ronaldo Dejesús y Raúl Loaiza, todos marginados por lesión.

Felipe Peña: baja en la contención

El mediocampista central de 24 años padece una lesión en el hombro que lo obligará a permanecer inactivo hasta principios de octubre. Peña es un engranaje clave en el equilibrio del mediocampo, por lo que su ausencia limita las opciones de recuperación y salida limpia para el Granate.

Ronaldo Dejesús: golpe en la última línea

En defensa, Lanús también sufre la pérdida de Ronaldo Dejesús, de 24 años, quien no se recuperó de una lesión craneal. Su baja representa un desafío extra para el entrenador, que deberá reorganizar la zaga central en un encuentro que exigirá máxima concentración ante el poder ofensivo del Flu.

Raúl Loaiza: experiencia perdida en la banda derecha

El colombiano Raúl Loaiza, de 31 años, completa la lista de lesionados tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados. Su polifuncionalidad en el mediocampo y capacidad para aportar equilibrio defensivo serán difíciles de reemplazar en un contexto de alta presión.

Un desafío mayor para el Granate

Con estas ausencias, el técnico de Lanús deberá rearmar el mediocampo y la defensa para sostener la ventaja conseguida en Buenos Aires. El equipo necesita, al menos, un empate para avanzar a las semifinales, mientras que una derrota por la mínima llevaría la definición a penales.