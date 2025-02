La UEFA Champions League siempre ha sido una vitrina para el talento emergente, y en la temporada 2024/2025, una figura ha comenzado a brillar con fuerza: el delantero que pasó del Feyenoord al Milan, dejando su sello goleador en cada oportunidad. Su crecimiento estadístico refleja no solo su capacidad para adaptarse a nuevas ligas, sino también su habilidad innata para perforar redes rivales.

La participación en la UEFA Champions League ha sido fundamental para su proyección. En los cinco partidos disputados con el Feyenoord, el delantero logró marcar cinco goles, promediando una anotación por encuentro. Sorprendentemente, tres de esos tantos fueron con su pierna izquierda, demostrando su especialidad y precisión con esa pierna, mientras que uno fue desde el punto de penalti.

En cuanto a su actividad en el campo, ha disputado 31 balones divididos, ganando la posesión en 14 ocasiones, lo que denota su capacidad para pelear cada balón como si fuera el último. Con 39 pases totales, de los cuales 26 fueron exitosos, el atacante también se destaca por su capacidad asociativa y su conexión con sus compañeros de ataque.

Desde su llegada al Milan, el atacante ha participado en dos partidos de la Serie A, sumando dos goles y promediando una diana por encuentro. Su capacidad aérea ha quedado patente con un gol de cabeza, mientras que el otro fue con su pierna izquierda, su principal arma ofensiva.

En el plano disciplinario, ha recibido dos tarjetas amarillas, lo que refleja su carácter combativo en el terreno de juego. Además, ha realizado siete regates, logrando éxito en dos de ellos, y ha generado peligro constante con cuatro disparos totales, de los cuales dos fueron a puerta.

Santiago Giménez becomes the first Mexican player to score a Serie A goal for Milan 🇲🇽🫡 pic.twitter.com/rWER0tuUZ0

— B/R Football (@brfootball) February 8, 2025