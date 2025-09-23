Levante vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones confirmadas, horario, TV y pronóstico del partido en LaLiga El equipo de Xabi Alonso visita el Ciutat de València en busca de prolongar su racha perfecta en LaLiga. Horarios, cómo ver online y detalles del esperado duelo de este martes.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid afronta un nuevo desafío este martes 23 de septiembre cuando visite al Levante en el estadio Ciutat de València, un terreno históricamente complicado para los blancos. El duelo, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2025-26, se jugará a las 13:30 horas (México), 15:30 (ET) y 21:30 (España).

Los dirigidos por Xabi Alonso llegan en un momento brillante: líderes de la competición con puntaje perfecto tras cinco victorias consecutivas y con Kylian Mbappé en estado de gracia, protagonista de los últimos compromisos tanto en liga como en Champions League. Sin embargo, las bajas siguen siendo un dolor de cabeza: Trent Alexander-Arnold estará fuera de las canchas entre seis y ocho semanas por lesión, obligando a ajustar la defensa.

Por su parte, el Levante UD, que viene de conseguir su primera victoria del curso con un contundente 0-4 frente al Girona, busca dar la sorpresa en casa. El conjunto granota ha mostrado altibajos en el arranque de la temporada, pero el buen momento de Carlos Álvarez e Iván Romero invita al optimismo. Además, la directiva trabaja en blindar a su joya Álvarez tras rechazar una oferta millonaria del Benfica.

Cómo ver Levante vs Real Madrid en TV y online

España: Movistar +

Movistar + Estados Unidos: ESPN

Posibles alineaciones

Levante: Ryan; Manu Sánchez, Moreno, Elgezabal, Toljan; Roger Brugué, Oriol Rey, Unai Vencedor, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Mastantuono, Valverde, Bellingham, Vinicius; Mbappé y Gonzalo García.

Racha reciente

Levante: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos.

1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. Real Madrid: pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales.

Pronóstico

El historial y el presente colocan al Real Madrid como favorito, aunque el Ciutat de València suele ser un escenario exigente. Todo apunta a un encuentro con goles y alternativas, pero con el conjunto blanco imponiendo su jerarquía.

Pronóstico: Levante 1-3 Real Madrid.