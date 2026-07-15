El Soldier Field de Illinois se viste de gala para recibir a una auténtica leyenda del fútbol mundial. Tras una emotiva despedida entre lágrimas de la afición del FC Barcelona al concluir la temporada 2025/26, Robert Lewandowski fue presentado de manera oficial como el nuevo jugador franquicia del Chicago Fire, dando inicio a su esperado ciclo en la Major League Soccer (MLS).
Durante su primera rueda de prensa frente a los medios estadounidenses, el atacante de 37 años aprovechó el espacio para lanzar una última y contundente declaración de amor hacia el conjunto catalán, despejando cualquier duda sobre sus ofertas previas:
“No quería jugar en otro equipo de Europa que no fuera el Barça. No me lo podía imaginar. Fue una decisión difícil para mí y para mi familia, pero estoy muy contento de unirme a este equipo. Busco ganar títulos en este nuevo paso de mi carrera y de mi vida”, confesó el polaco.
El reto de la adaptación y las bromas con el “soccer”
Pasar de la calidez mediterránea de Barcelona al cambiante clima del estado de Illinois será un cambio drástico para la familia del goleador, aunque el propio futbolista se lo tomó con bastante filosofía y humor ante los reporteros locales: “Después de vivir en Barcelona no es fácil, pero soy de Polonia y me adaptaré rápidamente”, comentó entre risas.
Fiel a su fuerte personalidad y arraigo al balompié tradicional del Viejo Continente, Lewandowski también desató las carcajadas del auditorio al repasar sus primeras charlas tácticas con el cuerpo técnico y referirse a la histórica disputa cultural por el nombre del deporte en Norteamérica:
“Hemos hablado de cómo juega el equipo, de cómo juega al ‘soccer’… que, por cierto, es fútbol, no ‘soccer’“, lanzó de forma picante.
¿Cuándo podría debutar con el Fire?
La expectación en Chicago es total. La directiva y la afición confían en que los goles y el liderazgo del exdelantero del Bayern Múnich y Barcelona sean el impulso definitivo para que el Fire regrese a los puestos de vanguardia de la liga estadounidense.
Consciente de las exigencias físicas de la MLS, “Lewy” no se tomó descanso durante el periodo vacacional y completó una exigente preparación de manera individual. El jugador ya completó su primer entrenamiento al parejo del grupo, abriendo el debate sobre si el director técnico decidirá mandarlo a la cancha o darle sus primeros minutos oficiales en el encuentro de esta misma semana frente a los Vancouver Whitecaps.