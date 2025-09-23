Libertadores 2025: ya están definidas las fechas de semifinales y el camino a la gran final El torneo más prestigioso de Sudamérica entra en su recta decisiva. La Conmebol confirmó el calendario de semifinales de la Copa Libertadores 2025, instancia que se disputará entre el 21 y el 30 de octubre. Cuatro equipos buscarán el boleto a la Final Única.

La Copa Libertadores 2025 comienza a palpitar sus capítulos finales. Con los cuartos de final ya resueltos entre el 16 y el 25 de septiembre, los equipos que lograron avanzar se preparan para afrontar la etapa más exigente: las semifinales. Dos llaves a ida y vuelta que determinarán a los grandes protagonistas de la Final Única, prevista para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Semifinales: fechas confirmadas por Conmebol

La organización del torneo ratificó que los cruces de ida de las semifinales se jugarán entre el martes 21 y el jueves 23 de octubre, mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar una semana después, del martes 28 al jueves 30 de octubre. En esas fechas quedarán definidos los finalistas de la edición 2025 del torneo más codiciado de América.

Los posibles cruces que se vienen

El cuadro de semifinales enfrentará a verdaderos gigantes del continente. De un lado, se medirán el ganador de Racing – Vélez contra el vencedor de Estudiantes – Flamengo. En la otra llave, todo se definirá entre el ganador de Sao Paulo – Liga de Quito y el ganador de Palmeiras – River Plate.

Cada serie promete un espectáculo de jerarquía: clásicos históricos, equipos con títulos internacionales en sus vitrinas y jugadores de talla mundial luchando por la gloria.

Camino hacia la gran final en Lima

El calendario está diseñado para que la definición del torneo se concentre en el mes de octubre, con los finalistas confirmados a más tardar el 30 de ese mes. La cita más esperada tendrá lugar el 29 de noviembre en Lima, cuando el imponente Estadio Monumental de Universitario reciba a los dos mejores de la competición para una final única que promete emociones a flor de piel.

Expectativa máxima en Sudamérica

A estas alturas de la Libertadores, cada detalle cuenta: la localía, la experiencia internacional y la capacidad de soportar la presión en partidos eliminatorios serán factores decisivos. Los hinchas ya empiezan a ilusionarse y el debate se abre: ¿qué equipo levantará el trofeo en 2025?

La Copa Libertadores entra en semanas determinantes. Con las semifinales programadas para fines de octubre y la gran final fijada en Lima, el continente se prepara para vivir jornadas de fútbol inolvidables. Lo único seguro es que, como cada año, la gloria estará reservada para aquel que logre superar las barreras más duras en el torneo más apasionante de América.