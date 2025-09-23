Lincoln – Chelsea VER EN VIVO HOY el partido por Carabao Cup El equipo de Enzo Fernández visita al Lincoln por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Conoce cómo seguir el partido, canales de TV, streaming y a qué hora se juega en cada país.

Chelsea afronta un duelo clave este martes 23 de septiembre cuando visite al Lincoln City en el LNER Stadium, en el marco de la tercera ronda de la Carabao Cup 2025. El conjunto londinense, que viene golpeado tras la derrota ante Manchester United, está obligado a imponer su jerarquía para evitar un papelón ante un rival del ascenso inglés que sueña con dar la sorpresa.

El choque genera gran expectativa, ya que para los Blues quedar eliminados a estas alturas sería considerado un fracaso. El argentino Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección, será parte del once inicial en un equipo que busca recuperar confianza en una temporada que comenzó con altibajos.

Horarios del Lincoln vs Chelsea por la Carabao Cup

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:45 hs

15:45 hs Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y EE.UU. (ET): 14:45 hs

14:45 hs Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 13:45 hs

13:45 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 12:45 hs

12:45 hs España: 20:45 hs

Dónde ver Lincoln vs Chelsea EN VIVO

Sudamérica y México: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Centroamérica: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estados Unidos: Paramount+

Paramount+ España: señal por confirmar

En caso de estar fuera de estas regiones, se recomienda revisar la programación de cada proveedor local de televisión para confirmar la disponibilidad.

Posibles formaciones

Lincoln City: Wickens; Darikwa, Jackson, Bradley, Reach; Street, McGrandles, Bayliss, House; Drapper, Collins.

Chelsea: Robert Sánchez; Fofana, Adarabioyo, Chalobah, Hato; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Buonanotte, Bynoe-Gittens; Pedro.

El encuentro, con capacidad para poco más de 10.700 espectadores, promete ser un verdadero desafío para un Chelsea que no puede permitirse otro tropiezo.