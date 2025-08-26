Lionel Messi en duda para el clásico de Florida: Inter Miami define su futuro inmediato ante Orlando City La semifinal de la Leagues Cup enfrenta a Inter Miami y Orlando City, con la gran incógnita sobre Lionel Messi.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Leagues Cup está llegando a su punto álgido y todos los ojos están puestos en Fort Lauderdale. Este miércoles, el Inter Miami se enfrenta al Orlando City en una de las semifinales del torneo, ¡y se espera un partidazo! Pero la pregunta del millón es: ¿jugará Lionel Messi?

El estado físico del capitán argentino

Messi ha tenido algunas molestias que lo dejaron fuera de dos partidos recientes: contra Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup y contra D.C. United en la MLS. Pero hay buenas noticias: volvió a entrenar el lunes y también tenía planeado hacerlo el martes. Esto hace que los fans tengan esperanzas de verlo en el clásico de Florida. Personas cercanas al club dicen que ya está bien y que la decisión final dependerá más de cómo quieran usarlo tácticamente que de si tiene alguna limitación física.

Monday grind 💪⚽️ pic.twitter.com/Stiq1brwC4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 25, 2025

¿Titular o recurso desde el banco?

El entrenador tiene una decisión difícil: ¿Debería poner a Messi desde el principio para darle fuerza al ataque del equipo o guardarlo para la segunda mitad, como un as bajo la manga si el partido se pone complicado? Después de perderse dos juegos seguidos, la clave es cómo administrar sus minutos. Sea cual sea la decisión, el Orlando City tendrá que cambiar su plan, porque el Inter Miami es un equipo muy diferente con Messi en la cancha. ¡Solo su presencia ya crea espacios y pone presión al rival!

Claves del partido

El Inter Miami está quinto en la Conferencia Este de la MLS, con 46 puntos en 24 partidos. Pero tienen tres partidos pendientes que podrían llevarlos al primer lugar, que ahora ocupa Philadelphia con 54 puntos en 27 juegos. Por otro lado, el Orlando City quiere dar la sorpresa y llegar a la final de la Leagues Cup. El partido será este miércoles 27 de agosto a las 20:30 (hora local) en el Chase Stadium, que tiene espacio para 21.550 personas. Se espera un ambiente tenso por la rivalidad entre estos dos equipos de Florida.

Messi entre el Inter Miami y la Selección

Además de la semifinal, también se está pensando en lo que viene para Messi: los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, programados para el 4 y 9 de septiembre contra Venezuela y Ecuador. Lo más importante es que el capitán esté en plena forma para esos partidos. No sabremos con seguridad hasta el último momento, pero está claro que el futuro del Inter Miami en la Leagues Cup depende mucho de lo que Messi pueda hacer en este clásico de Florida.