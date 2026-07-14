Lionel Messi fue codiciado y tentado por Inglaterra El capitán argentino buscará el boleto a la gran final tras dejar en el camino a Suiza. Los folios secretos de su carrera revelan las millonarias ofertas británicas que pretendieron sacarlo de España. Se enfrenta a Inglaterra por primera vez en las semifinales del Mundial.

Las mediciones del balompié internacional registran un hito sin precedentes para la trayectoria del jugador más laureado de la época contemporánea. Tras sellar una sufrida victoria en la tanda de los cuartos de final ante Suiza en la plaza de Kansas City, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, colocó su mirada en el careo de semifinales de este miércoles ante el combinado de Inglaterra, un rival al que jamás ha enfrentado vistiendo la camiseta albiceleste en la categoría absoluta.

El propio astro rosarino reconoció la fisonomía especial de este emparejamiento desde el campamento en Atlanta: “Juego contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”. Las planillas oficiales de la FIFA detallan que el último antecedente mundialista entre ambas naciones se esculpió en la lejana campaña de Corea-Japón 2002, cuando David Beckham —actual socio de Messi en los despachos del Inter Miami— sentenció el 1-0 de penal. El 10 no pudo actuar en el último amistoso bilateral de 2005 debido a una suspensión reglamentaria.

Los folios ocultos: Las tres ofertas de la Premier League

La crónica de este enfrentamiento rescata del archivo los pasajes en los que los gigantes de la poderosa Premier League intentaron mudar el talento del rosarino a territorio británico a cambio de cheques con cifras astronómicas:

La tentativa del Arsenal (2003): El histórico estratega francés Arsène Wenger confesó de forma lineal que intentó arrebatar a Messi de la cantera del FC Barcelona cuando apenas contaba con 15 años de edad, en una operación perimetral en la que pretendía estructurar un bloque junto a Cesc Fàbregas y Gerard Piqué.

El pacto roto con el Chelsea (2014): Bajo la dirección técnica de José Mourinho, el club londinense estuvo a un paso de ejecutar la cláusula de rescisión neta fijada en 250 millones de euros, aprovechando las lagunas fiscales y los problemas tributarios que afrontaba el jugador en España. Las reuniones en Londres junto a Deco y Fàbregas hicieron temblar las oficinas catalanas.

El dinero de Abu Dabi en el Manchester City: Durante casi una década, la gerencia de los Citizens, encabezada por Khaldoon al Mubarak y con el respaldo en las sombras de Pep Guardiola en las temporadas 2016 y 2017, colocó ofertas que triplicaban los ingresos del jugador en España, sosteniendo cumbres secretas con su agente y padre, Jorge Messi.

Una máquina de triturar clubes ingleses

Aunque el plano de selecciones representa una hoja en blanco, las casillas estadísticas de Messi en la UEFA Champions League contra los clubes de la Premier League arrojan una contabilidad sencillamente letal. En su época dorada con el FC Barcelona, el atacante completó las siguientes planillas de rendimiento:

Oponente de la Premier League Partidos Disputados Goles Anotados Actuación Memorable Clubes del “Big Six” (Arsenal, Chelsea, Man. United, Man. City, Liverpool y Tottenham) 34 compromisos oficiales 26 goles netos Póker de 4 anotaciones al Arsenal en los cuartos de final (2010).

Tras sus pasajes por el PSG francés y su posterior desembarco en el balompié estadounidense, Messi se planta en las vísperas del duelo definitivo de este miércoles con la meta fija de revalidar la corona ecuestre alcanzada en Qatar, desafiando a los inventores del juego en una batalla que paralizará las pizarras del deporte rey.