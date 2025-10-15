Lionel Messi lanza su propio torneo internacional juvenil: así será la “Messi Cup” en Miami El astro argentino presentó oficialmente la Messi Cup, un campeonato Sub 16 que reunirá a River, Newell’s y a potencias europeas como Barcelona, Manchester City, Chelsea e Inter. El certamen se disputará en Miami del 9 al 14 de diciembre y busca proyectar a las futuras estrellas del fútbol mundial.

Messi presenta su torneo para las promesas del futuro

Lionel Messi dio un nuevo paso fuera de las canchas, pero sin alejarse de su gran pasión. El capitán de la Selección Argentina sorprendió al anunciar en sus redes sociales la creación de la Messi Cup, un torneo internacional juvenil destinado a las categorías Sub 16, que tendrá como escenario la ciudad de Miami, sede de su actual club, el Inter Miami.

El evento, que se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre, reunirá a algunos de los clubes más importantes del mundo y promete convertirse en una vitrina para los talentos del futuro. “Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, acompañando el anuncio con un video promocional.

River, Newell’s y las potencias europeas, entre los invitados

Argentina tendrá dos representantes de lujo: River Plate y Newell’s Old Boys, el club que vio nacer futbolísticamente a Messi en Rosario. Además, la Messi Cup contará con la participación de gigantes europeos como Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid e Inter de Milán, además del Inter Miami, organizador local.

Los partidos se disputarán en dos sedes: el Chase Stadium, donde el Inter Miami juega sus compromisos de la MLS, y el Florida Blue Training Center, complejo de entrenamiento del equipo estadounidense.

Cómo se jugará la “Messi Cup”

El formato del certamen estará dividido en dos grupos de cuatro equipos, que se enfrentarán en una fase inicial de tres fechas. Luego, los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los restantes disputarán los encuentros por los puestos de clasificación. El último día se celebrarán el partido por el tercer lugar y la gran final, que coronará al primer campeón del torneo.

Más allá de la competencia, el evento incluirá una serie de actividades paralelas enfocadas en el desarrollo, la innovación y la cultura del fútbol juvenil, con espacios de intercambio entre entrenadores, dirigentes y jóvenes futbolistas.

Una propuesta con sello rosarino y proyección global

La Messi Cup es una iniciativa de 525 Rosario, la productora internacional de contenidos que pertenece al entorno del propio Messi. La organización cuenta con el apoyo del medio deportivo 433, una de las plataformas digitales más influyentes del mundo del fútbol.

El torneo tendrá además un componente institucional destacado: durante los días de competencia se realizará una reunión en el Faena Forum, en el marco del World Football Summit, donde participarán figuras del deporte, la cultura y los negocios vinculadas al desarrollo del fútbol global.

“El objetivo de la Messi Cup es conectar el presente del fútbol con su futuro. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando vínculos que trasciendan el campo de juego”, explicó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, durante la presentación del proyecto.

Un legado más allá del campo

Con esta iniciativa, Messi refuerza su papel como referente mundial no solo dentro del césped, sino también en la formación de nuevas generaciones. El torneo busca convertirse en un punto de encuentro anual para los grandes clubes del planeta y en una plataforma para las jóvenes promesas que sueñan con seguir los pasos del ídolo argentino.

La Messi Cup será, en definitiva, una celebración del fútbol en su estado más puro: el de la ilusión, el aprendizaje y la pasión de quienes están llamados a escribir el próximo capítulo de la historia del deporte más popular del mundo.