La primera semana de la fase de grupos del Mundial 2026 ha regalado una constelación de goles firmada por las máximas superestrellas del planeta fútbol, pero ninguna actuación ha sido tan ruidosa como la de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina se ha colocado en la cima solitaria de la carrera por la Bota de Oro —el galardón que premia al máximo anotador del torneo de la FIFA— gracias a un espectacular hat-trick frente a Argelia.
Esta exhibición ofensiva no solo representó el primer triplete de Messi en su trayectoria en los Mundiales, sino que también le permitió alcanzar un hito histórico: empatar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de las Copas del Mundo con 16 anotaciones.
El pelotón de perseguidores con dobles figuras
Detrás del diez argentino marcha un grupo compuesto por siete futbolistas que ya lograron estrenar sus cuentas individuales con un doblete en sus respectivos compromisos de debut. Entre ellos destacan los dos anteriores ganadores del premio: el francés Kylian Mbappé (Bota de Oro en Qatar 2022), quien anotó por partida doble en el triunfo de Francia sobre Senegal, y el inglés Harry Kane (Bota de Oro en Rusia 2018), quien firmó dos goles ante Croacia.
Con su actuación del miércoles, Kane no solo metió a los “Tres Leones” en la pelea del Grupo L, sino que igualó a Gary Lineker como el máximo anotador histórico de Inglaterra en las citas mundialistas. Por su parte, el noruego Erling Haaland cumplió con las expectativas en su ansiado debut en una Copa del Mundo al marcar dos goles en la victoria de su país frente a Irak.
Así marcha la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026:
Los criterios de desempate en la lucha por el trono
Aunque la competencia se encuentra en sus albores, la FIFA recuerda que el criterio oficial para romper cualquier empate en goles al término del torneo es la cantidad de asistencias brindadas por el futbolista. Si la igualdad persiste después de revisar los pases de gol, el galardón se otorga al jugador que haya disputado la menor cantidad de minutos sobre el terreno de juego.
Con la segunda jornada a la vuelta de la esquina y las principales potencias buscando asegurar sus boletos a la ronda de eliminación directa, la batalla por el trono de los artilleros en Norteamérica promete mantener un ritmo frenético.