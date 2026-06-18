Lionel Messi lidera la carrera por la Bota de Oro tras un arranque histórico en el Mundial 2026 Con un hat-trick sin precedentes ante Argelia, el astro argentino encabeza la tabla de goleadores de la Copa del Mundo por encima de artilleros de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en la primera semana de competencia.