Lisandro Martinez, el regreso mas esperado por el United está próximo a darse El defensor argentino, ausente desde febrero por una grave lesión de rodilla, se encuentra en la recta final de su recuperación. El cuerpo técnico del United evalúa su reintegración gradual, mientras Rúben Amorim espera contar con él para reforzar una defensa que ha sufrido su ausencia.

Después de más de ocho meses fuera de los campos, Lisandro Martínez comienza a vislumbrar el final del túnel. El campeón del mundo con la Selección Argentina atraviesa los últimos pasos de su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, lesión sufrida en febrero de 2025, y en Manchester United ya manejan una posible fecha para su esperado regreso. El defensor ex-Newell’s y Ajax, uno de los líderes naturales del vestuario, podría volver a competir oficialmente antes de fin de mes si no surgen nuevos contratiempos.

Una recuperación progresiva, pero sin riesgos

Los últimos informes médicos entregados al club han sido alentadores. Según reveló Sky Sports, los estudios realizados la semana pasada confirmaron una evolución excelente en la rodilla del futbolista. Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como el departamento médico mantienen una postura prudente: no planean acelerar los plazos de recuperación.

En principio, Martínez volvería a entrenarse con el grupo en los próximos días, lo que marcará el inicio de su reinserción progresiva al ritmo competitivo. Desde allí, se estima que necesitará entre dos y tres semanas para alcanzar el nivel físico ideal que le permita disputar minutos oficiales.

El regreso de “Licha” podría producirse en alguno de los compromisos previos al parón navideño, un momento clave para el United, que necesita recuperar consistencia defensiva para mantenerse en la lucha por los puestos de Champions League.

El peso de Lisandro en el esquema de Amorim

Desde su llegada al Manchester United en 2022, tras un traspaso de más de 57 millones de euros desde Ajax, Martínez se consolidó como uno de los pilares defensivos del equipo. Su garra, liderazgo y precisión en la salida del balón lo convirtieron en un futbolista indispensable para los distintos entrenadores que pasaron por Old Trafford.

Con la llegada de Rúben Amorim a finales de 2024, su rol volvió a adquirir especial relevancia. El técnico portugués apuesta por un sistema 3-4-2-1 que requiere zagueros con buena técnica y lectura táctica. En ese esquema, Lisandro es fundamental: aporta equilibrio, intensidad en la marca y salida limpia desde el fondo, virtudes que han escaseado en los últimos meses debido a las constantes lesiones de sus compañeros.

La idea del entrenador es ubicar al argentino como central por izquierda, acompañado por el joven francés Leny Yoro y el neerlandés Matthijs de Ligt —o eventualmente Harry Maguire— para consolidar una línea defensiva sólida y con jerarquía.

🚨 Lisandro Martinez is close to returning to full training after eight months on the sidelines. A positive scan on his knee injury has led to optimism that he'll be with the group this week, but Man United won't rush him. @SkySports pic.twitter.com/eVFAoMpw1h — Goal Gazette (@wanjiru_ge93653) October 16, 2025

Un líder que el vestuario extraña

Más allá de lo futbolístico, la figura de Martínez representa un valor emocional dentro del plantel. Su carácter competitivo, su voz de mando y su identificación con el club lo han convertido en un referente tanto para los jóvenes como para los más experimentados.

Desde las gradas del Old Trafford, la afición también ha hecho sentir su deseo de volver a ver al “Argentino Loco” —como lo apodan cariñosamente— comandando la última línea. Su ausencia coincidió con uno de los momentos más irregulares de la temporada, algo que el cuerpo técnico busca revertir con su inminente regreso.

La esperanza de un nuevo comienzo

Si bien el proceso de recuperación ha sido largo y exigente, todo indica que Lisandro Martínez está muy cerca de reencontrarse con el fútbol. Manchester United confía en que su regreso aporte estabilidad, liderazgo y la energía que tanto se ha extrañado.

En un momento en que los “Red Devils” buscan recuperar identidad y competitividad, la vuelta del campeón del mundo podría ser el impulso anímico y futbolístico que el equipo necesita para encarar el tramo decisivo de la temporada.