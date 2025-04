Este domingo 13 de abril, a las 10:00 horas, Anfield será testigo de uno de los encuentros más prometedores de la jornada en la Premier League: Liverpool vs. West Ham United. Con esquemas tácticos ambiciosos y ofensivos, tanto Arne Slot como Graham Potter preparan sus mejores armas para un choque que puede ser clave en la lucha por los puestos europeos.

El escenario, con capacidad para 61.276 espectadores, estará repleto para ver a dos conjuntos que llegan con necesidades distintas, pero con el mismo objetivo: ganar.

Your Reds this afternoon 💪🔴 #LIVWHU

El técnico neerlandés Arne Slot ha optado por un dibujo táctico poco habitual, un 4-2-2-1, que busca máxima fluidez en el mediocampo y profundidad por los costados. En ataque, el desequilibrio estará garantizado por Mohamed Salah, acompañado por Diogo Jota y Cody Gakpo.

Once probable de Liverpool:

En el banco, el conjunto red contará con nombres de jerarquía como Federico Chiesa, Harvey Elliott y Konstantinos Tsimikas, listos para ofrecer soluciones. No estarán disponibles por lesión Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez ni Tyler Morton, lo que supone ausencias sensibles en defensa.

Por su parte, el conjunto de Graham Potter formará con su tradicional 4-2-3-1, donde la movilidad de sus mediapuntas será vital para romper las líneas defensivas del Liverpool. La presencia de Mohammed Kudus, Lucas Paquetá y Jarrod Bowen marca una ofensiva con talento, potencia y visión de juego.

Once probable de West Ham United:

En el banco, los Hammers tienen alternativas como Niclas Füllkrug, Carlos Soler y Luis Guilherme, dispuestos a cambiar el rumbo del partido si el trámite lo exige. Las bajas confirmadas son Crysencio Summerville y Michail Antonio, dos piezas que podrían haber aportado profundidad en ataque.

Your lineup to take on Liverpool at Anfield ⚒ pic.twitter.com/xXfUpp7wBG

— West Ham United (@WestHam) April 13, 2025