Este domingo a las 14:00 (hora local), Liverpool recibirá a Wolverhampton en Anfield en el marco de la jornada 25 de la Premier League. Los locales llegan con una dinámica ganadora, mientras que los visitantes buscan sorprender para salir de la zona baja de la tabla.

Liverpool llega al partido como líder de la Premier League, con 57 puntos en su haber y una ventaja de 38 puntos sobre su próximo rival. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp ha mostrado un gran nivel ofensivo en lo que va de la temporada, acumulando 58 goles a favor y tan solo 23 en contra en 24 partidos.

En las dos jornadas previas, los “Reds” vencieron al Bournemouth (2-0) como visitantes y al Ipswich Town (4-1) en Anfield. Además, su rendimiento en casa es imponente: 8 victorias, 2 empates y una sola derrota en 11 encuentros disputados en su estadio.

🔴 MATCHDAY 🔴

We return to Anfield for #LIVWOL in the @premierleague 👊 #WalkOn pic.twitter.com/qjYvoKneEq

— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2025