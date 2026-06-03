La selección nacional de Panamá ha ingresado de manera formal en la fase definitiva de su planificación estratégica de cara a la Copa del Mundo 2026. Luego de celebrar su encuentro oficial de despedida ante la fanaticada centroamericana midiendo fuerzas en el Estadio Rommel Fernández ante la escuadra de la República Dominicana, el conjunto dirigido técnicamente por el hispano-danés Thomas Christiansen traslada sus operaciones a territorio norteamericano para afrontar los últimos flecos de su preparación previa al gran estreno de la cita de la FIFA.
El trayecto de los canaleros contempla un último ensayo general y el posterior inicio de las hostilidades dentro de un Grupo L caracterizado por su alta complejidad competitiva.
El último examen táctico frente a Bosnia y Herzegovina
Antes de sumergirse por completo en las dinámicas de los puntos oficiales, la delegación panameña asumirá su tercer y último compromiso de carácter amistoso. El choque se llevará a cabo este sábado 6 de junio frente al seleccionado de Bosnia y Herzegovina en las instalaciones del Energizer Park de la ciudad de St. Louis, Estados Unidos.
Este encuentro es catalogado por el cuerpo técnico como una estación fundamental para terminar de pulir los sistemas tácticos en la cancha y evaluar las variantes de la banca. No obstante, la prioridad absoluta compartida por la directiva radica en dosificar las cargas para evitar contratiempos físicos o lesiones musculares de último minuto que puedan alterar el roster de 26 futbolistas que ya fue inscrito ante las autoridades de la FIFA.
Calendario de fase de grupos y sedes en la Copa del Mundo
Una vez completado el duelo ante los europeos, la escuadra canalera enfocará toda su concentración en el itinerario del Grupo L, donde buscará el boleto a los octavos de final enfrentando a tres rivales de primer orden internacional en las siguientes fechas:
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Debut vs. Ghana (17 de junio): El estreno mundialista se efectuará a las 18:00 (hora de Panamá) teniendo como escenario el Toronto Stadium en territorio canadiense, un partido considerado vital por Christiansen para marcar el ritmo en la tabla de posiciones.
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Segunda fecha vs. Croacia (23 de junio): El segundo examen del certamen mantendrá al cuadro centroamericano en el Toronto Stadium a las 18:00 (hora panameña), midiendo fuerzas ante el experimentado bloque balcánico
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Cierre de grupo vs. Inglaterra (27 de junio): El cierre de la primera ronda trasladará las acciones a los Estados Unidos, donde Panamá desafiará a los ingleses en el imponente MetLife Stadium a partir de las 16:00 (hora de Panamá)
Con referentes históricos y una base de futbolistas establecidos en el balompié del extranjero, la afición de Panamá se ilusiona con superar las huellas de su primera experiencia vivida en Rusia 2018.