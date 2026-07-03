La fiebre mundialista y el magnetismo de una de las leyendas más grandes de la historia del deporte han tomado por completo las calles de Toronto. Horas después de sellar una de las clasificaciones más dramáticas y comentadas en lo que va de la Copa del Mundo 2026, la ciudad canadiense se volcó por completo para rendirle tributo al capitán luso, Cristiano Ronaldo, transformando las inmediaciones del hotel de concentración de Portugal en una auténtica marea humana.
A través de un video detrás de cámaras (BTS) compartido por las cuentas oficiales de la selección de Portugal en la plataforma X (anteriormente Twitter), se pudo observar el momento exacto de la íntima celebración. Toda la plantilla portuguesa, aún con la adrenalina a tope tras el triunfo 2-1 sobre Croacia, salió al balcón principal de su hotel para agradecer el respaldo. En ese instante, las calles de Toronto estallaron en júbilo, cánticos y aplausos dirigidos hacia un “CR7” que, visiblemente emocionado, no dejó de saludar y responder a las muestras de afecto de sus fieles seguidores.
Alguém disse “Façam-nos sentir em casa”? 👀✅
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— Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2026
Un choque de leyendas y un emotivo homenaje
El emocionante desenlace en el Toronto Stadium no solo mantuvo vivo el gran sueño de Cristiano Ronaldo de alzar su primera Copa del Mundo, sino que significó el doloroso cierre de un ciclo para su excompañero y leyenda croata, Luka Modrić. Al finalizar el encuentro, las cámaras de televisión captaron un momento sumamente íntimo y respetuoso entre ambos exreferentes del Real Madrid, quienes se fundieron en un emotivo abrazo sobre el césped, escenificando el fin de la trayectoria mundialista del croata, quien rozó la gloria máxima en Rusia 2018.
Asimismo, la noche reservó espacio para la memoria y el sentimiento. Durante las celebraciones y entrevistas posteriores, Cristiano Ronaldo rindió un sentido homenaje al fallecido futbolista portugués Diogo Jota, vistiendo su camiseta de la selección en un gesto de respeto que conmovió a todos los fanáticos lusos alrededor del planeta.
Rumbo al Clásico Ibérico en Dallas
La histórica victoria y el baño de masas en Toronto sirven como el impulso anímico perfecto para una escuadra portuguesa que no tiene tiempo para relajaciones. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, Portugal ya prepara las maletas para trasladarse a suelo estadounidense, donde protagonizará un electrizante “Clásico Ibérico” ante la temible selección de España en la ronda de octavos de final, duelo programado para este próximo lunes 6 de julio en la ciudad de Dallas.