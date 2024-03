Antonio Laranjo, el coordinador principal de la candidatura conjunta, fue el encargado de presentar este distintivo, destacando la diversidad y unidad de los tres países organizadores. En sus palabras, “Tenemos costumbres diferentes, tenemos tradiciones diferentes y, aun así, está claro que trabajando juntos tenemos mucho más en común que las diferencias que podamos encontrar”.

El logo del Mundial 2030 es un tributo a la ubicación geográfica de estos países, con el sol como un elemento central que resalta la belleza y el atractivo turístico de la región. El mar, representando las costas únicas de la zona, y el fútbol, como una pasión compartida que une a las naciones, completan este diseño simbólico que celebra la diversidad y la colaboración.

La Copa del Mundo del Centenario, que se llevará a cabo en tres continentes por primera vez en la historia, marca un hito significativo en el mundo del fútbol. Con Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes de los partidos inaugurales, este evento conmemorativo promete ser inolvidable para los aficionados de todo el mundo.

Sin embargo, a pesar del respaldo de Cristiano Ronaldo como uno de los embajadores de la candidatura, Portugal no albergará la final del Mundial debido a la falta de infraestructura adecuada en sus estadios. Según Laranjo, “No tiene ese estadio con capacidad para, al menos, 80.000 localidades, no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial”.

Entre los embajadores de esta candidatura histórica se encuentran nombres destacados como Cristiano Ronaldo y Luis Figo por Portugal, y Andrés Iniesta y Álvaro Morata por España, entre otros. Esta alineación de figuras emblemáticas del fútbol refleja el compromiso y la pasión compartida por hacer del Mundial 2030 un evento verdaderamente memorable en la historia del deporte rey.