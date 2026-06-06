Los 11 futbolistas nacidos en España que jugarán el Mundial 2026 con otras selecciones El once de jugadores españoles que defenderá otra bandera en 2026. La globalización del balompié se hace evidente en los vestuarios de la Copa del Mundo, donde una escuadra entera de futbolistas nacidos en territorio ibérico ha optado por defender banderas de África y América Latina.

El debate sobre la doble nacionalidad y la captación de talento en el fútbol base europeo ha sumado un capítulo definitivo de cara a la Copa del Mundo 2026. Una gráfica detallada provista por el diario Marca en el archivo revela un fenómeno migratorio y deportivo sin precedentes: un once completo de jugadores nacidos en España saltará a las canchas norteamericanas defendiendo camisetas extranjeras.

La lista está compuesta por futbolistas criados en las principales academias ibéricas que, ya sea por raíces familiares o decisiones individuales, han preferido representar a otras naciones de la FIFA.

Marruecos lidera el éxodo con seis efectivos

La selección de Marruecos es la organización que más ha sabido capitalizar el talento nacido en suelo español, sumando a seis jugadores clave para su estructura competitiva:

Munir El Kajoui: Guardameta nacido en la ciudad autónoma de Melilla.

Guardameta nacido en la ciudad autónoma de Melilla. Achraf Hakimi: El estelar defensor del PSG, nacido y criado en la capital, Madrid.

El estelar defensor del PSG, nacido y criado en la capital, Madrid. Chadi Riad: Zaguero central con origen de nacimiento en Palma de Mallorca.

Zaguero central con origen de nacimiento en Palma de Mallorca. Ismael Saibari: Talentoso volante ofensivo nacido en Terrassa.

Talentoso volante ofensivo nacido en Terrassa. Ayoube Amaimouni: Mediocampista procedente de la localidad de Vic.

Mediocampista procedente de la localidad de Vic. Brahim Díaz: El atacante del Real Madrid, nativo de Málaga, cuyo cambio de federación fue uno de los más comentados a nivel institucional.

La legión en América Latina y el caso de Ghana

El fenómeno no se limita al norte de África. El continente americano también cuenta con una importante inyección de futbolistas nacidos en comunidades españolas, complementado por un histórico referente en el fútbol subsahariano:

Conmebol y Concacaf (4 jugadores)

Nico Paz (Argentina): El mediocampista ofensivo criado en los sistemas de Tenerife y el Real Madrid defenderá la elástica de la vigente campeona del mundo.

El mediocampista ofensivo criado en los sistemas de Tenerife y el Real Madrid defenderá la elástica de la vigente campeona del mundo. Rodrigo Zalazar (Uruguay): Volante creativo que vio la luz por primera vez en Albacete.

Volante creativo que vio la luz por primera vez en Albacete. Jeremy Arévalo (Ecuador): Joven promesa nacida en la localidad de Maliaño.

Joven promesa nacida en la localidad de Maliaño. Álvaro Fidalgo (México): El talentoso centrocampista originario de Hevia, quien completó sus trámites de elegibilidad para unirse al “Tri” de Javier Aguirre.

África Subsahariana (1 jugador)

Iñaki Williams (Ghana): El icónico y veloz delantero del Athletic Club de Bilbao, quien desde hace unos años optó por honrar las raíces de sus progenitores vistiendo el jersey de las “Estrellas Negras”.

Este listado expuesto reabre el análisis sobre el blindaje de talentos por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en este 2026, dejando en claro que el lugar de nacimiento ya no dicta, de forma obligatoria, el escudo que se defiende en el corazón.