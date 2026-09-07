El cierre del mercado de transferencias estival en la Premier League dejó cifras sin precedentes en la historia del fútbol internacional. Los 20 clubes que componen la máxima categoría inglesa desembolsaron de manera combinada más de 4.700 millones de dólares en 155 futbolistas, protagonizando una ventana frenética marcada tanto por transferencias internas entre los propios equipos del campeonato como por la llegada de figuras de proyección global. Con las plantillas cerradas hasta la reapertura en enero, el rendimiento en el terreno de juego dictará si semejante despliegue financiero se traduce en títulos y permanencia.
A continuación, se detalla el análisis y la configuración de los onces ideales de cada institución tras la reestructuración veraniega.
La batalla por el título: candidatos y aspirantes
Arsenal (Campeón vigente): Pese a no concretar la llegada de un atacante estelar tras varios sondeos, los dirigidos por Mikel Arteta mantienen su bloque defensivo de élite. La incorporación de Bruno Guimarães junto a Declan Rice refuerza la sala de máquinas, mientras Bukayo Saka asume el peso por derecha y la posición de delantero centro se comparte entre Kai Havertz y Viktor Gyökeres, apoyados por la irrupción del recién llegado Christos Tzolis.
Manchester City: La era de Enzo Maresca trajo consigo una profunda reconstrucción. Las elevadas cifras pagadas por Enzo Fernández y Elliot Anderson obligan a darles rodaje inmediato en la medular mientras progresa Ayyoub Bouaddi. Maresca ha destacado por usar defensores que se incorporan al centro del campo y extremos abiertos como Rayan Cherki.
Chelsea: Bajo el mando de Xabi Alonso, los Blues han apostado por una línea defensiva de tres centrales —esquema con el que solo Antonio Conte se coronó campeón en la liga—. La llegada bajo palos del arquero Emiliano Martínez marca una clara intención de competir de inmediato, respaldada por la progresión del canterano Josh Acheampong en la zaga y la urgencia de mantener sano a Reece James tras la salida de Enzo Fernández.
Liverpool: El conjunto dirigido por Andoni Iraola afronta la difícil tarea de cubrir el hueco dejado por Mohamed Salah en la banda derecha. Con Bradley Barcola sumado como alternativa por izquierda, Cody Gakpo o el español Víctor Muñoz se perfilan por la banda diestra. La zaga mantiene incógnitas con Milos Kerkez y la disponibilidad de Conor Bradley frente a Jeremie Frimpong, a la espera de que Hugo Ekitiké supere una lesión en el tendón de Aquiles para apoyar a Alexander Isak y Florian Wirtz.
La pugna europea y proyectos en transición
Manchester United: Con Michael Carrick al frente, los Red Devils estructuraron su mercado en torno a la medular, sumando despliegue físico con Carlos Baleba junto a opciones como Youri Tielemans o Kobbie Mainoo, arropando el tridente ofensivo compuesto por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes por detrás del ariete Benjamin Šeško.
Tottenham Hotspur: Tras sufrir bajas defensivas de peso como Cristian Romero, Kevin Danso y Djed Spence, el conjunto de los Spurs confía en el entendimiento de Sandro Tonali y Mateus Fernandes en el doble pivote, a la espera de la recuperación física de James Maddison y el retorno a principios de 2027 de Xavi Simons.
Newcastle United: El arribo del estratega alemán Matthias Jaissle trajo optimismo a St. James’ Park. Fichajes como el arquero Lukáš Horníček y el lateral Amar Dedić aportan solidez, mientras Nico González (ex Manchester City) cubre el mediocentro para alimentar a atacantes como Yoane Wissa, William Osula y Matias Fernandez-Pardo.
Aston Villa: Unai Emery lideró una reestructuración valorada en 350 millones de dólares tras las sensibles ventas de Emiliano Martínez, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Morgan Rogers y Ollie Watkins. El nuevo esquema descansa en piezas como el arquero Zion Suzuki, João Gomes en el mediocampo y ofensivos como Johan Manzambi y Nicolas Jackson.
Brentford: Dirigidos por Keith Andrews y sin desgaste de torneos continentales entre semana, las Abejas lucen amenazantes con Igor Thiago, la resurrección técnica de Mikkel Damsgaard, Mamadou Sangaré en la medular y la solvencia de Caoimhín Kelleher en la portería.
Brighton & Hove Albion: Con 10 altas en el verano, destacaron las incorporaciones del joven central Luka Vušković y Chema Andrés (procedente de la cantera del Real Madrid), quienes complementan la veteranía de Pascal Groß y la velocidad exterior de Kaoru Mitoma y Yankuba Minteh.
Zona media y los recién ascendidos
Nottingham Forest: Oliver Glasner dotó de equilibrio al plantel reuniéndose con el lateral colombiano Daniel Muñoz, liberando a Morgan Gibbs-White y Chris Wood en ataque, con Ousmane Diomande, Nikola Milenković y Murillo compitiendo en la retaguardia.
Bournemouth: Logró resistir ofertas por activos clave como Alex Scott y Eli Junior Kroupi, sumando además la jerarquía del zaguero Antonio Silva en sustitución de Marcos Senesi.
Fulham: El técnico Álvaro Arbeloa aportó acento madrileño con el atacante Gonzalo García y César Palacios, sumados a Oscar Bobb para cubrir el hueco de Harry Wilson.
Crystal Palace: Pierre Sage apuntaló el fondo con Axel Disasi y ratificó a Dean Henderson como capitán, dependiendo de la creatividad de Adam Wharton y Daichi Kamada.
Everton: Añadió al atacante francés Thierno Barry y cerró en el último día la cesión de Jack Grealish, reforzando la zona de volantes con Hayden Hackney y Kiernan Dewsbury-Hall.
Leeds United: Realizó una de las ventanas más eficientes integrando al arquero James Trafford, el zaguero Tarik Muharemović y el atacante Harry Wilson, manteniendo a Dominic Calvert-Lewin como referente ofensivo.
Sunderland: Fichó sobre la hora al central aéreo Kevin Danso y al extremo Malick Fofana, manteniendo el liderazgo en mediocampo de Granit Xhaka y el protagonismo de Brian Brobbey en punta.
Ipswich Town: Sorprendió con la contratación del mediocampista campeón del mundo Exequiel Palacios, proyectando en el frente de ataque a Julio Enciso, Abdul Fatawu y al goleador debutante Emersonn.
Coventry City: Frank Lampard sumó nueve caras nuevas para consolidar la permanencia, incluyendo a veteranos como Ethan Pinnock y Taiwo Awoniyi, junto a talentos como Caleb Yirenkyi y Carl Rushworth bajo los palos.
Hull City: El club más activo del mercado con 15 incorporaciones, apostando por John Egan en la zaga y atacantes como Mohamed-Ali Cho e Ilyas Ansah compitiendo con Oli McBurnie para intentar salvar la categoría.