Los 5 cracks mundiales de sangre dominicana que terminaron jugando para otras selecciones Los despistes de las oficinas, la falta de presupuesto institucional en el pasado y la inevitable atracción de las potencias europeas privaron a Quisqueya de estructurar un "Dream Team" en la Concacaf. Un repaso detallado por los futbolistas de origen dominicano que terminaron jugando para potencias como España, Estados Unidos y Suiza debido a la falta de gestión local.