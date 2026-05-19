A una semana de que Mauricio Pochettino anuncie la lista de convocados de la selección masculina de Estados Unidos para el Mundial 2026, el panorama de los jugadores americanos está más claro que nunca — aunque con algunas sorpresas.

El Índice de Rendimiento de Jugadores de la Selección de Estados Unidos de ESPN utiliza tres factores para clasificar a los mejores estadounidenses: talento (valor de mercado en Transfermarkt), tiempo de juego (porcentaje de minutos disponibles jugados) y calidad del equipo (ranking de poder de Opta). El peso de cada factor: 4% talento, 78% calidad del equipo y 18% tiempo de juego.

El resultado es una radiografía honesta del estado de la plantilla americana antes del torneo más importante de su historia reciente — jugado en casa.

El Top 10

1. Tyler Adams — Centrocampista, AFC Bournemouth

El número 1 sorprende a primera vista — Adams ha estado lesionado intermitentemente durante gran parte de la temporada. Pero el Bournemouth es el club mejor valorado de cualquier estadounidense que juegue minutos importantes: Opta lo clasifica como el undécimo mejor equipo del mundo, a un punto del Liverpool por el quinto puesto de Champions League. La preocupación real es que Adams se lesionó dos veces en la segunda mitad de la temporada. Llega al Mundial en forma, pero los aficionados tendrán que cruzar los dedos.

2. Weston McKennie — Mediocampista ofensivo, Juventus

En su sexta temporada con la Juventus, McKennie está viviendo el mejor año de su carrera. Ha alcanzado récords personales de titularidad y superó por primera vez la marca de dos dígitos entre goles y asistencias. Subjetivamente, sería el número 1 — es el único estadounidense en Europa que está en su mejor momento absoluto. La fórmula lo ubica segundo por las limitaciones del club italiano.

3. Malik Tillman — Mediocampista ofensivo, Bayer Leverkusen

Titular en más de la mitad de los partidos del Leverkusen — tercer mejor diferencial de goles esperados de la Bundesliga. Tillman trabaja duro en defensa aunque su estilo pausado puede dar la impresión contraria. Este verano puede cubrir las carencias de otros jugadores para que los más creativos ejecuten las jugadas decisivas.

4. Chris Richards — Defensa central, Crystal Palace

Fue número 1 en ediciones anteriores del índice. Su descenso no refleja mal rendimiento — el Palace perdió a Marc Guehi al Manchester City en enero y eso afectó al equipo de maneras que el índice no puede capturar completamente. Cuando está sano, Richards es titular indiscutible en un buen equipo de la Premier League. Lo mismo ocurrirá con la selección este verano.

5. Brenden Aaronson — Mediocampista ofensivo, Leeds United

Ha jugado prácticamente los mismos minutos que en su primera etapa en la Premier League — pero esta vez el Leeds no está descendiendo ni despidiendo entrenadores. Además, Aaronson aumentó sus contribuciones ofensivas de 4 a 9 goles y asistencias. Ha demostrado que tiene calidad suficiente para la Premier League, algo que no era evidente hace cuatro años.

6. Christian Pulisic — Extremo, AC Milán

El Capitán América genera más oportunidades que en cualquier otra temporada en Italia — sus estadísticas de goles y asistencias esperadas por 90 minutos son las más altas de su carrera en el club. El problema: las lesiones lo han limitado a menos de la mitad de los minutos disponibles. Cuando ha jugado, ha rendido al más alto nivel de su carrera. El Milán lucha por la Champions League en parte porque Pulisic no ha podido estar siempre disponible.

7. Johnny Cardoso — Centrocampista, Atlético de Madrid

Una temporada sólida aunque discreta en el Atlético — llegó a ser titular en un equipo semifinalista de la Champions League. Recupera muchos balones y maneja bien el esférico. La pregunta de cara al futuro es si puede mejorar su juego de pases y su capacidad de progresión con el balón. Una lesión a estas alturas sería un golpe durísimo.

8. Antonee Robinson — Lateral izquierdo, Fulham

Las lesiones explican su descenso desde lo más alto de la lista — cayó de 10 asistencias la temporada pasada a cero en 2026. Pero sus estadísticas de asistencias esperadas no han variado, lo que significa que sigue enviando el balón a zonas peligrosas. Además, se ha convertido en un jugador importante con el balón en los pies — algo impensable hace cuatro años.

9. Sergiño Dest — Lateral derecho, PSV

Recuperado de su lesión de ligamento cruzado anterior, sigue siendo prácticamente el mismo jugador de siempre: una asistencia cada cinco partidos, impulsa el balón desde atrás y juega todos los minutos importantes en el equipo más dominante de la Eredivisie.

10. Folarin Balogun — Delantero, Mónaco

Si tuvieras que diseñar un delantero que ayude a la selección a ganar partidos pero frustre a quienes no entienden el fútbol moderno, Balogun sería el resultado. Es el mejor estadounidense de la historia en crear y aprovechar espacios dentro del área. Convierte a un nivel promedio — lo que significa que marca más que la mayoría, pero también falla más. No te sorprendas si alguien pide un “delantero goleador” este verano. Ignóralos.

Del 11 al 50: el ranking completo

| Pos. | Jugador | Posición | Club |

| 11 | Tanner Tessmann | Centrocampista | Olympique Lyonnais |

| 12 | Ricardo Pepi | Delantero | PSV |

| 13 | Timothy Weah | Extremo/Lateral | Olympique de Marsella |

| 14 | Yunus Musah | Centrocampista | Atalanta |

| 15 | Alex Freeman | Lateral derecho | Villarreal |

| 16 | Haji Wright | Delantero | Coventry City |

| 17 | Mark McKenzie | Defensa central | Toulouse |

| 18 | Andrew Thomas | Portero | Seattle Sounders |

| 19 | Jackson Ragen | Defensa central | Seattle Sounders |

| 20 | Joe Scally | Lateral derecho | B. Mönchengladbach |

| 21 | Cristian Roldán | Mediocampista | Seattle Sounders |

| 22 | Paul Rothrock | Mediocampista ofensivo | Seattle Sounders |

| 23 | Noahkai Banks | Defensa central | Augsburgo |

| 24 | Jesús Ferreira | Delantero | Seattle Sounders |

| 25 | Aidan Morris | Centrocampista | Middlesbrough |

| 26 | Kalani Kossa-Rienzi | Lateral derecho | Seattle Sounders |

| 27 | Snyder Brunell | Centrocampista | Seattle Sounders |

| 28 | Lennard Maloney | Centrocampista | Mainz 05 |

| 29 | Brian White | Delantero | Vancouver Whitecaps |

| 30 | Tristan Blackmon | Defensa central | Vancouver Whitecaps |

| 31 | Sebastian Berhalter | Mediocampista | Vancouver Whitecaps |

| 32 | Nkosi Tafari | Defensa central | LAFC |

| 33 | Gianluca Busio | Centrocampista | Venezia |

| 34 | Auston Trusty | Defensa central | Celtic |

| 35 | Kristoffer Lund | Defensa | Colonia |

| 36 | Tate Johnson | Lateral | Vancouver Whitecaps |

| 37 | Brian Schwake | Portero | Nashville SC |

| 38 | Mark Delgado | Centrocampista | LAFC |

| 39 | Matko Miljevic | Centrocampista | Racing Club |

| 40 | Fernando Arce | Centrocampista | Toluca |

| 41 | Timothy Tillman | Centrocampista | LAFC |

| 42 | Daniel Lovitz | Lateral izquierdo | Nashville SC |

| 43 | Giovanni Reyna | Mediocampista ofensivo | B. Mönchengladbach |

| 44 | Drake Callender | Portero | Minnesota United |

| 45 | Daniel Munie | Defensa central | San Jose Earthquakes |

| 46 | Reid Roberts | Defensa central | San Jose Earthquakes |

| 47 | Patrick Schulte | Portero | Columbus Crew |

| 48 | Marco Farfán | Lateral izquierdo | Tigres UANL |

| 49 | Sean Zawadzki | Defensa/Centrocampista | Columbus Crew |

| 50 | Preston Judd | Delantero | San Jose Earthquakes |

La conclusión más importante

Ninguna de las estrellas de la selección estadounidense está en su mejor momento absoluto. Pero la profundidad de la plantilla es la mejor en la historia del fútbol americano. Hay al menos 17 futbolistas estadounidenses jugando muchos minutos en equipos de las cinco grandes ligas europeas o en equipos de Champions League.

Desde 1994 hasta hoy, el camino ha sido largo. Y este verano, en casa, la USMNT tiene su mejor oportunidad de demostrar hasta dónde ha llegado.