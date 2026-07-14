Los 6 Mundiales de Lionel Messi y sus récords históricos El astro rosarino amplía su mitología en Norteamérica 2026. Con 32 partidos oficiales disputados y 21 goles netos en las planillas, el capitán argentino comanda los folios dorados de la FIFA.

Seis citas con la historia del balompié. La trayectoria de Lionel Messi en las Copas del Mundo de la FIFA compone una bitácora de alta fidelidad que abarca ya seis ediciones consecutivas. El camino lineal del capitán de la Albiceleste se inició como un juvenil revulsivo en la campaña de Alemania 2006 y, desde aquel banderazo de salida, su nombre ha sido una constante inamovible en las pizarras de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, la consagración absoluta de Catar 2022 y el presente torneo de Norteamérica 2026.

En el cómputo general de sus comparecencias sobre el césped, Messi acumula un total neta de 32 partidos mundialistas, saltando a la cancha en el cuadro titular en 29 de ellos. Su debut oficial se esculpió en la fase de grupos del certamen germano de 2006, ingresando desde el banco de suplentes para sellar con una anotación perimetral la recordada goleada por 6-0 ante la selección de Serbia y Montenegro.

Las planillas estadísticas de Lionel Messi en las Copas del Mundo

El rendimiento del 10 en la máxima cita del deporte rey expone una evolución estadística formidable, tocando el cielo en Medio Oriente y manteniendo un ritmo demoledor en la presente edición norteamericana:

Copa del Mundo Partidos Minutos Goles Asistencias Instancia Alcanzada Alemania 2006 3 122 1 1 Cuartos de final Sudáfrica 2010 5 450 0 1 Cuartos de final Brasil 2014 7 693 4 1 Subcampeón (Medalla de Plata) Rusia 2018 4 360 1 2 Octavos de final Catar 2022 7 690 7 3 Campeón del Mundo Norteamérica 2026 6 530 8 2 Semifinales (En desarrollo) TOTALES 32 2,845 21 10 1 Título Mundial

El pico de rendimiento y el sueño cumplido

El punto de máxima deidad futbolística en los folios de Messi se firmó en la edición de Catar 2022, donde lideró la conquista de la tercera estrella argentina siendo el corazón ofensivo de la escuadra, logrando la proeza de perforar las vallas contrarias en seis de los siete compromisos de la competición.

En la actual campaña de 2026, las pizarras reflejan que el atacante del Inter Miami se encuentra en un estado de gracia alarmante para sus rivales: acumula 8 goles netos en apenas 6 compromisos, comandando los departamentos de ataque de la contienda. Con la semifinal de este miércoles ante Inglaterra en la plaza de Atlanta en el horizonte inmediato, Messi tiene la oportunidad de expandir estos números históricos y colocar los folios de la Albiceleste a las puertas de una nueva final en Nueva Jersey.