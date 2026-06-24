Siete clasificados y cinco eliminados oficiales. El cierre de la segunda jornada en los 12 grupos de la competencia definió los primeros veredictos matemáticos en suelo norteamericano. Siete selecciones ya aseguraron su presencia en la ronda de eliminación directa, independientemente de lo que suceda en la última fecha:
- Clasificados matemáticos: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.
- Eliminados oficiales: Haití, Túnez, Turquía, Jordania y Panamá.
Los cruces hipotéticos de dieciseisavos de final
Cabe destacar que la tabla del Grupo B ya cerró de forma definitiva su tercera jornada (con Suiza líder y Canadá segundo). Para los demás sectores, este listado representa la proyección matemática si el torneo terminara hoy. Los emparejamientos definitivos se jugarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.
A continuación, la proyección de las 16 llaves de eliminación directa basadas en los lideratos y el ranking provisional de los mejores terceros:
|Local (según posición)
|vs.
|Visitante (según posición)
|Alemania (1° del Grupo E)
|vs.
|Paraguay (Mejor tercero)
|Francia (1° del Grupo I)
|vs.
|Suecia (Mejor tercero)
|Corea del Sur (2° del Grupo A)
|vs.
|Suiza (2° del Grupo B)
|Países Bajos (1° Grupo F)
|vs.
|Marruecos (2° del Grupo C)
|Portugal (2° del Grupo K)
|vs.
|Ghana (2° del Grupo L)
|España (1° del Grupo H)
|vs.
|Austria (2° del Grupo J)
|Estados Unidos (1° del Grupo D)
|vs.
|Argelia (Mejor tercero)
|Egipto (1° Grupo G)
|vs.
|República Checa (Mejor tercero)
|Brasil (1° Grupo C)
|vs.
|Japón (2° del Grupo F)
|Costa de Marfil (2° del Grupo E)
|vs.
|Noruega (2° del Grupo I)
|México (1° del Grupo A)
|vs.
|Escocia (Mejor tercero)
|Inglaterra (1° del Grupo L)
|vs.
|Cabo Verde (Mejor tercero)
|Argentina (1° del Grupo J)
|vs.
|Uruguay (2° del Grupo H)
|Australia (2° del Grupo D)
|vs.
|Irán (2° del Grupo G)
|Canadá (1° del Grupo B)
|vs.
|Bélgica (Mejor tercero)
|Colombia (1° del Grupo K)
|vs.
|Croacia (Mejor tercero)
La lucha encarnizada de los terceros
La gran novedad del formato de 48 equipos es que los 8 mejores terceros (de un total de 12) avanzan a la Ronda de 32. Actualmente, la tabla de supervivencia de los terceros marcha de la siguiente manera:
Tabla provisional de los mejores terceros
Bosnia-Herzegovina 4 Pts, DG: -2 (Fase de grupos completada) – CLASIFICADO
Suecia 3 Pts, DG: 0
Escocia 3 Pts, DG: 0
Croacia 3 Pts, DG: -1
Argelia 3 Pts, DG: -2
Paraguay 3 Pts, DG: -2
Islas de Cabo Verde 2 Pts, DG: 0
Bélgica, 2 Pts, DG: 0 — Línea de corte provisional para avanzar
República Checa 1 Pt, DG: -1
RD Congo 1 Pt, DG: -1
Ecuador 1 Pt, DG: -1
Senegal 0 Pts, DG: -3
Los platos fuertes de la fecha 3
La última jornada se jugará a todo o nada con duelos de alta tensión para definir el orden del cuadro:
Colombia vs. Portugal: Un choque directo entre la escuadra de Néstor Lorenzo y el inspirado Cristiano Ronaldo para dictaminar el liderato del Grupo K.
Argentina vs. Uruguay (hipotético en 16avos): Si las posiciones se congelan, el Clásico del Río de la Plata encendería la primera fase de eliminación directa.
República Checa vs. México: Los checos se juegan la vida buscando entrar como mejores terceros ante un “Tri” que quiere asegurar el liderato invicto del Grupo A.