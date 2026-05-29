La gran final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC en el Puskás Aréna de Budapest no es un partido común. Este choque de trenes representa la batalla definitiva entre el ataque más demoledor del continente y una defensa que roza la perfección científica. A horas del pitazo inicial (12:00 del mediodía en la República Dominicana), desglosamos las estadísticas clave y los registros históricos que definen esta noche de gala.
1. El Paris Saint-Germain: Con la estirpe del campeón vigente
El conjunto francés llega con la etiqueta de monarca defensor y un registro de efectividad imponente en las fases eliminatorias:
Poderío ante la Premier: El PSG encadena cinco eliminatorias consecutivas superando a clubes ingleses. El año pasado despachó al Liverpool, Aston Villa y Arsenal; en la presente edición ya dejó en el camino al Chelsea y al Liverpool. El club galo solo ha perdido uno de sus últimos 12 juegos ante escuadras británicas en torneos UEFA.
A un gol de la inmortalidad: Los dirigidos por Luis Enrique son los máximos artilleros del certamen actual con 44 goles. Se encuentran a tan solo una diana de empatar el récord de más goles en una sola edición de Champions, en manos del Barcelona desde la temporada 1999/2000 (45 goles).
El hito de Luis Enrique: El asturiano disputa su tercera final europea. De revalidar el título, se unirá al selecto grupo de estrategas con tres coronas (Bob Paisley, Zinédine Zidane y Pep Guardiola) y será el primer técnico español en hilar dos campeonatos seguidos desde José Villalonga con el Real Madrid en los años 50.
La joya João Neves: Con 21 años y 245 días, el volante portugués podría convertirse en el tercer futbolista más joven en alcanzar los 40 partidos en la Champions League, quedando por detrás de su compañero Warren Zaïre-Emery (20 años y 31 días) y de Jude Bellingham.
2. El Arsenal FC: El cerrojo invicto busca romper la historia
La escuadra de Londres se planta en Budapest firmando una campaña impecable sustentada en el orden y la solidez defensiva:
Récord de imbatibilidad: Los Gunners son el único equipo invicto en el certamen (11 victorias y 3 empates), lo que representa su racha más longeva sin conocer la derrota en la historia de la Copa de Europa. Además, es el primer club en toda la historia de la Champions en hilvanar los primeros 14 compromisos de una edición sin perder.
A las puertas de una marca histórica: El cuadro del norte de Londres registra 9 vallas invictas en este curso. Si David Raya logra colgar el cero ante el PSG, el Arsenal igualará el récord absoluto de más partidos sin recibir gol en una misma edición de Champions (10), una marca que comparten el propio Arsenal de la 2005/06 y el Real Madrid de la 2015/16.
El doblete nacional e internacional: Tras coronarse campeones de la Premier League el pasado 19 de mayo, los comandados por Mikel Arteta buscan transformarse en el cuarto club inglés en firmar el doblete de liga local y Champions en un mismo año, emulando al Liverpool, Manchester United y Manchester City.
3. Datos insólitos y curiosidades de la final 2026
Duelo de capitales mundiales: Esta será apenas la cuarta final en los 70 años de historia de la Copa de Europa que enfrenta a clubes de dos capitales distintas (París contra Londres), sumándose a los registros del Benfica-Real Madrid en 1962, Real Madrid-Partizan en 1966 y Ajax-Panathinaikos en 1971.
Pizarras del mismo origen: Por primera vez en la historia de las finales del torneo, ambos directores técnicos proceden del mismo país (España), pero se encuentran dirigiendo a instituciones de fuera de su territorio natal.
El escenario de Budapest: El Puskás Aréna ya sabe lo que es albergar citas de gala de la UEFA; sirvió como sede para la Supercopa de Europa en 2020 (triunfo del Bayern Múnich) y para la final de la UEFA Europa League en 2023, donde el Sevilla se coronó en la tanda de penales ante la Roma.