Los duelos individuales que definirán la gran final de la Champions League Del choque entre el vigente Balón de Oro y el tres veces Guante de Oro en Inglaterra, saldrá el nuevo monarca de Europa. Analizamos los duelos individuales clave entre las estrellas del PSG y el Arsenal que definirán al campeón de la Champions League 2026.

La final de la UEFA Champions League en Budapest entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal se presenta como una batalla de opuestos absolutos: el ataque más demoledor frente a la defensa más impenetrable del continente. En un partido que se prevé de pronóstico reservado, la gloria eterna se terminará decidiendo en los pequeños detalles.

A continuación, analizamos los cinco emparejamientos individuales que harán arder el césped del Puskás Aréna:

1. David Raya vs. Ousmane Dembélé

El arco del Arsenal estará custodiado por David Raya, consolidado en la élite tras asegurar su tercer Guante de Oro consecutivo en la Premier League con 18 vallas invictas. En esta Champions, el español apenas ha encajado nueve goles.

Su gran amenaza será el vigente Balón de Oro y líder del PSG, Ousmane Dembélé. Elegido el mejor jugador de la Ligue 1 por segundo año consecutivo, el extremo francés viene de ser el factor determinante en las eliminatorias previas ante el Liverpool y el Bayern de Múnich.

2. Matvey Safonov vs. Viktor Gyökeres

El guardameta ruso Matvey Safonov hará historia al convertirse en el primer portero de su país en salir como titular en una final de Champions. Aunque inició el curso como suplente de Lucas Chevalier, se ganó la confianza ciega de Luis Enrique tras su heroica actuación en los penales ante el Flamengo en la Copa Intercontinental.

Enfrente tendrá al sueco Viktor Gyökeres, quien tras un arranque dubitativo explotó en el tramo final del curso con 21 goles en su temporada de debut con los Gunners, brillando especialmente en las semifinales ante el Atlético de Madrid.

3. Bukayo Saka vs. Nuno Mendes

Para alivio de Mikel Arteta, Bukayo Saka superó varias semanas de baja y regresó a tiempo para ser el héroe con su gol ante el Atlético de Madrid. El extremo es el motor ofensivo del Arsenal, registrando tres goles y dos asistencias en el torneo europeo.

Por esa banda se topará con el portugués Nuno Mendes, considerado uno de los mejores laterales izquierdos del planeta gracias a su explosividad física, un 90% de precisión en el pase y un aporte de dos goles y dos asistencias en el curso.

4. William Saliba vs. Khvicha Kvaratskhelia

Un choque de trenes de alta categoría. Saliba, de 25 años, es la referencia defensiva del Arsenal y pieza clave para que los de Londres lograran colgar el cero en siete de los once partidos disputados en esta Champions.

Tendrá la difícil misión de secar al georgiano Khvicha Kvaratskhelia. “Kvaradona”, el gran acierto invernal del PSG procedente del Napoli, hizo olvidar por completo la marcha de Kylian Mbappé anotando los goles decisivos que le dieron la Ligue 1 y el pase a esta final en Budapest.

5. Declan Rice vs. Vitinha

La batalla por la sala de máquinas. Declan Rice, el faro y la extensión de Arteta en la cancha, llega condicionado por unas persistentes molestias en la espalda, pero sigue siendo una garantía en la distribución con un 91% de acierto en sus centros europeos.

Tendrá que disputarle la posesión a Vitinha, el motor del PSG y líder de las estadísticas de la UEFA con el mayor número de pases completados, presumiendo un espectacular 94% de efectividad en la entrega de balón tanto en la liga local como en la Champions.