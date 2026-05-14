La temporada 2025-26 está llegando a su momento más interesante. Las grandes ligas definen sus campeones, la Champions League ya tiene finalistas — PSG y Arsenal — y el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. En ese contexto, la carrera por el Balón de Oro 2026 ya tiene sus favoritos. Aquí, el ranking completo de los 20 candidatos más serios.

20. Robert Lewandowski — Barcelona

El polaco sigue demostrando que la edad no le impide brillar. A pesar de algunos problemas físicos en la recta final, mantuvo su cuota de goles y se convirtió en referente ofensivo de un Barcelona que compitió por todos los títulos. Su jerarquía y constancia lo mantienen entre los mejores.

19. João Neves — PSG

A sus 20 años, el mediocampista del PSG se transformó en líder silencioso de su equipo y en una de las apariciones más emocionantes del fútbol europeo. Su inteligencia táctica, madurez en el manejo de los tiempos y despliegue físico lo colocan como uno de los nombres de futuro que ya compite con los más grandes.

18. Gianluigi Donnarumma — Manchester City

Temporada de luces y sombras. En su primer año con el City sumó su primer título (Copa de la Liga) y están cerca de la Premier. El debe quedó en la Champions — eliminados por el Real Madrid en octavos — y en la nueva decepción con Italia, que se quedó fuera del Mundial.

17. Nuno Mendes — PSG

El lateral portugués de 23 años tuvo un crecimiento exponencial y se confirmó como una de las joyas del fútbol europeo. Su velocidad por la banda izquierda y su capacidad defensiva lo convirtieron en un arma estratégica en los grandes encuentros del PSG.

16. Erling Haaland — Manchester City

Tras terminar en el puesto 26 del Balón de Oro 2025 — algo que sin dudas le dolió — el noruego quiere volver a los primeros puestos. La temporada tampoco está siendo fácil: eliminados de la Champions por el Real Madrid y en una pelea por la Premier que ya no depende de ellos.

15. Lautaro Martínez — Inter

El Inter está bien encaminado para ganar la Serie A. En Champions fueron sorprendidos por el Bodo Glimt en playoffs. Pero con Argentina como candidata al título del Mundial, Lautaro deberá ser figura — y eso puede disparar su candidatura.

14. Achraf Hakimi — PSG

Uno de los laterales más completos del mundo y pieza vital en el PSG campeón de Europa. El marroquí fue determinante tanto en defensa como en ataque, aportando velocidad, profundidad y asistencias clave en los momentos de mayor exigencia.

13. Mohamed Salah — Liverpool

El egipcio fue decisivo para que el Liverpool conquistara la Premier League. A sus 33 años, sigue siendo la pieza más determinante de su equipo. La eliminación en Champions frente al PSG dejó un sabor amargo, pero su nivel individual fue altísimo durante toda la temporada.

12. Pedri — Barcelona

En el Barcelona de Hansi Flick, Pedri se transformó en el verdadero motor del equipo. Su temporada fue descrita como “de otro planeta” y tanto compañeros como rivales lo reconocen como la pieza clave que explica el gran presente blaugrana. Se consolidó no solo como mediocampista de control, sino también como líder natural.

11. Julián Álvarez — Atlético de Madrid

Tras no encontrar continuidad en el Manchester City, el argentino recuperó la confianza y volvió a ser decisivo en el área. Su adaptación al estilo rojiblanco lo convirtió en uno de los grandes nombres de la temporada en España. A pesar de que el Atlético se quedó en las puertas de la final de la Champions, nadie puede discutir lo realizado por Julián.

10. Vitinha — PSG

El motor silencioso del PSG. El portugués tuvo una temporada consagratoria, coronada con una actuación estelar en la final de Champions 2025. Su influencia en la medular parisina fue determinante para alcanzar la gloria continental, confirmándolo como uno de los centrocampistas más completos del momento.

9. Vinicius Jr. — Real Madrid

Tras un inicio de temporada lleno de irregularidades, el brasileño está elevando el nivel cuando su equipo más lo necesita — con goles y asistencias fundamentales, como en el Derbi ante el Atlético. El Mundial puede ser su gran escaparate.

8. Raphinha — Barcelona

Pasó de estar cerca de salir del Barcelona a convertirse en figura indiscutible. Con goles, asistencias y carácter, se ganó la confianza de Flick y fue fundamental en la campaña 24-25 que terminó con tres títulos. Las lesiones lo han frenado en la actual temporada — su ausencia ante el Atlético en Champions fue determinante.

7. Federico Valverde — Real Madrid

El uruguayo la está rompiendo esta temporada. A su entrega habitual, ahora le agregó goles — incluyendo un hat trick al Manchester City en la ida de los octavos de la Champions. Marcelo Bielsa también celebra: será pieza vital de Uruguay en el Mundial 2026.

6. Luis Díaz — Bayern Múnich

El colombiano está teniendo una temporada extraordinaria y el Bayern lo agradece. Marcó ante el Real Madrid en ida y vuelta de cuartos, y contribuyó ante el PSG en las semifinales. Los alemanes cayeron, pero la actuación de Díaz fue de las más destacadas de la Champions. Ahora se prepara para el Mundial 2026.

5. Lamine Yamal — Barcelona

El fenómeno de 18 años tuvo problemas con una lesión en la ingle, pero está de vuelta engañando a los laterales izquierdos de LaLiga con su combinación de confianza, ingenio y técnica excepcional. Si España brilla en el Mundial y Yamal es figura, podría convertirse en el ganador más joven del Balón de Oro con apenas 19 años.

4. Michael Olise — Bayern Múnich

El veloz internacional francés se ha consolidado como uno de los extremos más atractivos del mundo en los últimos 12 meses. El Bayern de Kompany está experimentando una evolución similar a la del PSG, y Olise es pieza clave en su dominio junto a Díaz y Kane. La estética importa para los votantes — y el estilo vistoso de Olise complementa su productividad.

3. Ousmane Dembélé — PSG

El ganador del Balón de Oro 2025 tuvo una temporada plagada de lesiones, pero en la recta final parece haber recuperado el nivel que lo llevó al galardón. Fue decisivo ante el Liverpool en cuartos y ante el Bayern en las semis. Si el PSG gana la Champions en Budapest, Dembélé tendrá argumentos muy sólidos para repetir.

2. Kylian Mbappé — Real Madrid

El francés la está rompiendo con goles y actuaciones consistentes en el Real Madrid, aunque las constantes lesiones preocupan tanto a Arbeloa como a Deschamps de cara al Mundial. Sigue buscando su primer Balón de Oro — y este año puede ser el año.

1. Harry Kane — Bayern Múnich

Hay cosas que cambian. La cuota goleadora de Harry Kane no es una de ellas. El inglés rompe goles en donde quiera que esté. El PSG los superó por detalles en las semifinales de Champions, pero la actuación de Kane en toda la temporada fue excelente. Con el Mundial en el horizonte y su nivel goleador intacto, el inglés lidera la carrera por el Balón de Oro 2026.