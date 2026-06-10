Los horarios exactos para ver la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira Conoce los horarios oficiales de las tres ceremonias de inauguración del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, así como la lista de artistas.

Bajada: Tres países, tres culturas y tres ceremonias. La FIFA ha pateado el tablero de los protocolos tradicionales para la Copa del Mundo de este 2026, diseñando un despliegue de espectáculos individuales en cada una de las naciones anfitrionas que arrancará de manera oficial en la capital mexicana.

Horarios confirmados: A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 y el debut de México ante Sudáfrica

La espera de cuatro años ha llegado a su fin. Este jueves 11 de junio arranca de manera oficial la Copa del Mundo 2026 y los reflectores del planeta fútbol se posarán sobre el imponente césped del Estadio Azteca (referido en los manuales de FIFA como Estadio Ciudad de México). Al tratarse de una inédita edición organizada en conjunto por tres naciones, el organismo rector del balompié ha dictaminado una decisión histórica: Estados Unidos, Canadá y México tendrán cada uno su propia ceremonia de inauguración antes de sus respectivos partidos de debut.

A continuación, te desglosamos al detalle los horarios oficiales de la primera gran ceremonia de apertura en suelo azteca, la cartelera de estrellas de la música que saltarán a la cancha y el cronograma para las inauguraciones de los países vecinos de la Concacaf.

El debut de México: Horarios de la inauguración y el partido inaugural

El Coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas desde muy temprano, específicamente a las 9:00 horas locales, para recibir a las miles de almas que presenciarán el sexto partido inaugural en la historia de la Selección Mexicana.

Ceremonia Inaugural en México: Está programada para arrancar oficialmente a las 11:30 horas (Tiempo del Centro de México). Tendrá una duración aproximada de 90 minutos y entrelazará las ricas tradiciones folclóricas e indígenas de la nación con un desfile de estrellas internacionales.

Silbatazo inicial (México vs. Sudáfrica): El balón comenzará a rodar en el pasto a las 13:00 horas (Tiempo de México), marcando el estreno del combinado dirigido por Javier “Vasco” Aguirre en el Grupo A.

Conversión horaria internacional para la inauguración y el partido (México):

Región / País Hora de la Ceremonia Inaugural Hora del Partido (México vs. Sudáfrica) México (Centro) 11:30 hs 13:00 hs Estados Unidos (ET) / República Dominicana 13:30 hs 15:00 hs España 19:30 hs 21:00 hs

La constelación de artistas en el Estadio Azteca

La FIFA ha estructurado un festival musical de alta envergadura para la apertura en la capital mexicana, el cual tendrá como figura central a la colombiana Shakira, quien se encargará de hacer vibrar los graderíos interpretando “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

La cartelera de talentos confirmados que desfilarán por el escenario móvil del estadio incluye a:

Talento Mexicano: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules.

Estrellas Internacionales: J Balvin (quien se presentará junto a Ryan Castro), el venezolano Danny Ocean y la sensación de la música sudafricana, Tyla, cuya participación funge como un elegante guiño cultural hacia el rival en turno del Tri.

El turno de Canadá y Estados Unidos: Viernes 12 de junio

La fiesta del fútbol continuará al día siguiente en los otros dos países anfitriones, quienes celebrarán sus propias galas de apertura previo a sus compromisos del debut:

1. Canadá (Toronto – BMO Field)

La “Hoja de Maple” se estrenará el viernes 12 de junio ante Bosnia y Herzegovina. Su espectáculo inaugural arrancará 90 minutos antes del juego.

Hora del partido: 13:00 hs (México) / 15:00 hs (EE.UU. ET y República Dominicana).

Elenco musical: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Vegedream, Sanjoy y William Prince.

2. Estados Unidos (Los Ángeles – SoFi Stadium)

El conjunto de las “Barras y las Estrellas” cerrará las carteleras de apertura el mismo viernes 12 de junio midiéndose ante Paraguay en California.

Hora de la inauguración: 17:30 hs (México) / 19:30 hs (EE.UU. y República Dominicana).

Hora del partido: 19:00 hs (México) / 21:00 hs (EE.UU. y República Dominicana).

Elenco musical: Un show enfocado en el pop y el entretenimiento norteamericano con las actuaciones de Katy Perry, LISA, Anitta, Future, Rema y una doble participación de la sudafricana Tyla.

El escenario está completamente listo, las tarimas musicales afinadas y la seguridad fronteriza desplegada. Solo falta que el silbante ordene el balón al centro del campo para dar inicio formal al Mundial de las tres naciones de este 2026.