Las miradas del planeta fútbol convergen con absoluta devoción sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En la jornada de este martes 7 de julio, la Selección de Argentina escenificará uno de los choques más atractivos de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 al medir sus fuerzas frente al combinado de Egipto. El bando comandado por Lionel Scaloni salta al terreno de juego arrastrando el cartel de favorito unánime en los tableros internacionales. Las pizarras analíticas de la supercomputadora de Opta han ejecutado miles de simulaciones del careo, otorgándole a la Albiceleste un imponente 69.6% de probabilidades de adjudicarse la victoria dentro del tiempo reglamentario, mientras que las opciones de éxito de la delegación africana se sitúan en un periférico 11.5%, dejando un 18.9% de opciones de trasladar el drama hacia la prórroga.
No obstante, en el seno del cuerpo técnico argentino impera un respeto absoluto por el planteamiento táctico de sus oponentes. A pesar de haber cosechado apenas un triunfo directo en sus cuatro presentaciones previas, la escuadra de los “Faraones” se mantiene estrictamente invicta en lo que va del certamen norteamericano. El bloque defensivo liderado por Mohamed Salah viene con la moral por las nubes tras dar el gran impacto de empatar ante Bélgica en la fase de grupos y despachar a Australia por 4-2 en una electrizante tanda de penales tras batallar durante 120 minutos en la ronda anterior. Con una bitácora que registra 8 goles a favor y 9 en contra en sus recientes duelos mundialistas—marcando y encajando dianas en cada uno de sus careos—, Egipto promete montar una emboscada vertical de alta fricción.
El Olimpo de Stábile y los cinco partidos consecutivos
El gran foco de atención mediática de la tarde se posa sobre la figura del capitán argentino. A sus 39 años, Lionel Messi se mantiene en un momento físico y futbolístico de otra galaxia, comandando la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 7 goles anotados en apenas 4 partidos, empatado en la cima con el francés Kylian Mbappé y el nórdico Erling Haaland. Si el rosarino logra vulnerar la valla egipcia en el día de hoy, anexará a sus vitrinas personales hitos estadísticos de dimensiones colosales:
Tras la huella de 1930: De firmar al menos un grito sagrado en Atlanta, Messi se transformará en el segundo futbolista en toda la historia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en registrar 8 goles en una sola edición de la Copa del Mundo, un honor que hasta la fecha le pertenece de forma exclusiva al mítico Guillermo Stábile desde la edición inaugural de Uruguay 1930.
El club selecto de los cinco mejores: Asimismo, una anotación colocaría a la “Pulga” como el sexto jugador en los anales de la FIFA en agitar las redes en sus primeros cinco compromisos de un Mundial, uniendo su nombre al de leyendas inmortales como Just Fontaine (1958), Jairzinho (1970), Gerd Müller (1970), Rivaldo (2002) y James Rodríguez (2014).
El verdugo del continente africano: La zaga de Egipto sabe perfectamente a quién marca; Messi ostenta el récord absoluto de la Selección de Argentina con 11 goles convertidos frente a delegaciones de la CAF (sacudiendo las redes de Argelia, Nigeria, Angola, Zambia y Cabo Verde), dejando muy atrás el viejo registro de Gabriel Omar Batistuta, quien se despidió con 4 dianas ante bloques africanos.
El récord uruguayo en la mira de la Scaloneta
El desafío colectivo de la tarde para la vigente campeona del mundo también roza tintes de leyenda. La Scaloneta arrastra una imponente racha de regularidad ofensiva en el concierto internacional, habiendo marcado al menos dos goles en sus últimos 10 compromisos oficiales en las Copas del Mundo. Si la ofensiva argentina logra perforar el arco africano por duplicado en el Mercedes-Benz Stadium, la Albiceleste igualará el récord histórico absoluto que la Selección de Uruguay impuso entre las ediciones de 1930 y 1954, registrando 11 partidos consecutivos facturando un mínimo de dos dianas.
Con la estadística histórica de que los campeones defensores siempre han salido airosos en la ronda de octavos de final durante las últimas cinco ediciones, Argentina salta al ruedo decidida a estampar su firma en la ronda de los cuartos de final. Messi se encuentra a noventa minutos de firmar otra obra de arte en su extenso lienzo profesional, demostrando que su vigencia en la tierra de las barras y las estrellas sigue siendo el motor que impulsa el bicampeonato del mundo.