La semifinal en el Mercedes-Benz Stadium no solo pondrá frente a frente a dos de las identidades futbolísticas más ricas del planeta, sino también a dos de las plantillas más cotizadas de la actualidad. El poderío financiero de la Premier League y el impacto global de figuras jóvenes colocan a Inglaterra con una tasación de plantel de 1.360 millones de euros, superando ampliamente los 807,5 millones de euros en los que está valorado el combinado dirigido por Lionel Scaloni.
A continuación, analizamos cómo se distribuyen las fuerzas en el mercado con los 10 futbolistas más valiosos de cada selección de cara a esta histórica batalla por el pase a la gran final.
Inglaterra vs. Argentina: los 10 jugadores más valiosos de cada selección
El “misterio” de la lista: ¿Por qué no figura Lionel Messi?
Seguramente te estarás preguntando cómo es posible que el máximo goleador de este Mundial (con 8 tantos) no aparezca en el ‘Top 10’ de los más cotizados de la Albiceleste. La respuesta no tiene nada que ver con su indiscutible calidad, sino con las frías matemáticas del mercado: la edad. Los algoritmos financieros priorizan el valor de reventa a futuro y el potencial de desarrollo de los más jóvenes. A sus 39 años, la cotización de Messi se sitúa hoy en torno a los 25 millones de euros, una cifra que, aunque monumental para un veterano, queda por debajo de las nuevas joyas del plantel. Eso sí, como bien demostró en la cancha a lo largo del torneo, el talento del “Rey” no se devalúa y su verdadero valor para Scaloni sigue siendo incalculable.
Las claves del choque financiero
Bellinger lidera la cima: El mediocampista del Real Madrid se consolida como el jugador más valioso sobre el terreno de juego con 130 millones de euros, seguido muy de cerca por el ancla del Arsenal, Declan Rice (€120M) y Bukayo Saka (€110M).
La armada de Scaloni: Aunque el valor acumulado de Argentina es menor, la joya de su corona es Julián Álvarez (€100M). Además, resalta la espectacular irrupción de jóvenes talentos en la tasación como Nico Paz (€80M) y Giuliano Simeone (€40M), quienes elevan la cotización de los vigentes campeones del mundo de cara al futuro.
El silbatazo inicial en Atlanta determinará si los millones se imponen sobre el césped o si la mística y el peso de la camiseta de cada país terminan definiendo al gran finalista del Mundial 2026.