La gran final de la UEFA Champions League en Budapest no solo enfrentará a dos de los mejores proyectos futbolísticos del planeta, sino también a dos de las plantillas más caras y opulentas de toda Europa. Al realizar una comparación detallada posición por posición basada en el valor de las cartas en dólares, ambos planteles lucen sumamente parejos. Sin embargo, es el Arsenal de Londres el club que presume tener en sus filas a los dos futbolistas más caros de todo el partido: los internacionales ingleses Declan Rice y Bukayo Saka.
A continuación, armamos la alineación ideal de los futbolistas con las cotizaciones más altas del mercado que saltarán al césped del Puskas Arena:
La Portería: Dominio español en el mercado
David Raya (Arsenal — +40 MDD): El guardameta español lidera la cotización en el arco. Su gran temporada lo perfila como el titular de la “Furia Roja” para la Copa del Mundo y su valor supera los 40 millones de dólares.
El contraste: Raya supera por un margen amplio al portero titular del cuadro parisino, el ruso Matvey Safonov, quien se encuentra tasado en 25.5 millones de dólares.
La Defensa: Centrales de Londres y laterales de París
Ambas escuadras estructuran sus esquemas con una línea de cuatro defensores al fondo, repartiéndose las jerarquías económicas de la siguiente manera:
Zaga central inglesa: La dupla de centrales del Arsenal está mucho mejor valorada que la de los franceses. El francés William Saliba comanda la lista con un costo de casi 105 millones de dólares, mientras que su compañero Gabriel se ubica en el segundo puesto con una cotización de 87 millones. Superan por siete millones al central ecuatoriano del PSG, Willian Pacho (80 MDD).
Laterales franceses: En los costados domina por completo el PSG. Por la banda derecha, el marroquí Achraf Hakimi es el lateral más caro del partido con un costo de 93 millones de dólares. Por el carril izquierdo aparece el portugués Nuno Mendes, registrando un valor muy similar de 87 millones de dólares. El jugador del Arsenal que más se les aproxima en cotización es Jurriën Timber con 81 millones.
El Mediocampo: Cifras astronómicas y un pívot récord
La zona medular es la que registra el mayor incremento de valor económico en toda la alineación gracias a nombres de impacto mundial:
Declan Rice (Arsenal — +139 MDD): Uno de los capitanes de la escuadra londinense se erige como el pívot más valioso de ambos conjuntos. Su cotización de poco más de 139 millones de dólares lo consagra como el futbolista más caro de todo el planeta en su posición.
La contención portuguesa: Para completar el triángulo del mediocampo aparecen los dos interiores lusos del PSG, Vitinha y João Neves. Ambos centrocampistas están tasados individualmente en casi 128 millones de dólares, un costo que supera por un amplio margen al resto de los mediocampistas de Mikel Arteta. Debido a su juventud, los expertos estiman que este precio se incrementará notablemente en el mercado de fichajes.
La Delantera: Extremos de lujo y un falso ‘9’
Debido a que a lo largo de la campaña ninguno de los dos equipos utilizó de forma permanente la figura de un centro delantero fijo, se omite dicha posición para dar espacio a un esquema más dinámico:
Falso ‘9’ — Khvicha Kvaratskhelia (PSG — +104 MDD): El atacante georgiano ocuparía el eje del ataque en este once ideal, respaldado por una cotización de mercado que supera los 104 millones de dólares.
Extremo derecho — Bukayo Saka (Arsenal — ~140 MDD): Al igual que su compañero Rice, la joya de la selección inglesa encabeza el tope salarial y de mercado del partido con un precio que roza los 140 millones de dólares.
Extremo izquierdo — Ousmane Dembélé (PSG — 116 MDD): El atacante francés cierra este once millonario. Su valor en el mercado internacional ha experimentado un crecimiento exponencial desde su arribo a la capital francesa, impulsado de forma definitiva tras consagrarse como el ganador del Balón de Oro, situando el costo de su carta en 116 millones de dólares.