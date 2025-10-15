Los nuevos rostros de la Scaloneta: los grandes ganadores de la gira argentina rumbo al Mundial 2026 Cuatro debutantes dejaron buenas sensaciones en la goleada ante Puerto Rico y otros futbolistas recuperaron protagonismo tras lesiones. Con solo seis partidos por delante antes del Mundial, Lionel Scaloni empieza a definir quiénes pelearán por su lugar en la lista final.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una gira con saldo positivo y señales claras

La Selección Argentina cerró su gira por Estados Unidos con una contundente victoria 6-0 ante Puerto Rico y un trabajado triunfo 1-0 sobre Venezuela. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni extrajo conclusiones valiosas de estas pruebas: algunos jugadores consolidaron su lugar en la consideración del DT, mientras que otros aprovecharon sus primeros minutos con la camiseta albiceleste para dejar una huella.

Con la Finalissima frente a España y cinco amistosos restantes antes de la Copa del Mundo 2026, el tiempo de ensayo empieza a agotarse. La gira dejó nombres propios que se transformaron en los grandes ganadores de la doble fecha, encabezados por los cuatro debutantes: Facundo Cambeses, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López.

Debutantes que aprovecharon su oportunidad

Facundo Cambeses, arquero de Racing con recorrido en las selecciones juveniles, tuvo su estreno oficial al reemplazar a Emiliano “Dibu” Martínez en la segunda parte del encuentro ante Puerto Rico. Aunque el desarrollo del partido no lo puso a prueba, su presencia simbolizó el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de alternativas para el arco nacional.

Uno de los más observados fue Lautaro Rivero, joven defensor de River Plate que protagoniza una historia de esfuerzo y superación: hace apenas unos años vendía alfajores en los semáforos y hoy es una promesa real en la zaga argentina. En el Chase Stadium, mostró velocidad en los cruces, seguridad en los anticipos y una salida limpia desde el fondo, cualidades que llamaron la atención del cuerpo técnico.

En tanto, los dos representantes de Palmeiras también respondieron con creces. José Manuel López, el “Flaco”, acompañó a Lionel Messi en el ataque y no solo generó peligro, sino que regaló una asistencia exquisita a Alexis Mac Allister dentro del área chica. Su movilidad e inteligencia táctica fueron puntos altos. Aníbal Moreno, por su parte, se adueñó del mediocampo con solvencia: ordenado, preciso y con buena lectura de juego, se mostró como una opción confiable para un puesto que hoy tiene pocas alternativas naturales tras la salida de Guido Rodríguez.

Los que volvieron a mostrarse y recuperaron terreno

Más allá de los debutantes, esta gira también sirvió para que algunos viejos conocidos recuperaran protagonismo. Leonardo Balerdi fue uno de los que más minutos sumó y confirmó su crecimiento en la última línea.

Giovani Lo Celso, autor del gol ante Venezuela, volvió a mostrar la sociedad que lo une con Messi y aportó claridad en el armado de juego. Después de varios meses de irregularidad por lesiones, el volante del Tottenham parece haber reencontrado su mejor versión, justo cuando la competencia interna se vuelve más intensa.

Gonzalo Montiel también se destacó, especialmente por su golazo frente a Puerto Rico y por su despliegue constante. Para Scaloni, contar con un “Cachete” pleno es clave, dado que Nahuel Molina es el único lateral derecho con continuidad asegurada. En el otro costado, Nicolás González se probó como lateral izquierdo y cumplió, demostrando una versatilidad que lo convierte en una pieza muy útil dentro del plantel.

A seis partidos del Mundial, Scaloni empieza a definir el mapa

Con el calendario marcando la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, cada minuto en cancha vale oro. Scaloni, que mantiene la base campeona de Qatar, continúa afinando detalles y probando variantes para el recambio generacional.

La doble fecha frente a Venezuela y Puerto Rico dejó un mensaje claro: la Scaloneta no solo conserva su identidad ganadora, sino que también encuentra nuevas caras dispuestas a competir por un lugar. Cambeses, Rivero, Moreno y López ya dieron el primer paso. Ahora, dependerá de ellos sostener el nivel para subirse al avión que partirá rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.