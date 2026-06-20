Primeros clasificados y eliminados del Mundial 2026 Con dos fechas completadas para los primeros sectores, las selecciones anfitrionas sacan la cara por la Concacaf, mientras que el Caribe y el fútbol otomano se despiden prematuramente del torneo.

A medida que avanza el calendario de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la tabla de posiciones comienza a decantarse de forma definitiva. Tras completarse los duelos clave de los Grupos A, B, C y D en esta segunda jornada, el torneo ya conoce de manera matemática a sus dos primeras escuadras clasificadas a los dieciseisavos de final, así como a las dos primeras naciones eliminadas de la contienda.

Equipos clasificados a los 16avos de final

México (Líder del Grupo A): El conjunto tricolor hizo historia de la mano de Javier Aguirre al vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron. Con seis unidades, el “Tri” se convirtió en la primera selección del torneo en asegurar matemáticamente el liderato de su grupo con solo dos partidos disputados. Este hito le garantiza disputar su llave de dieciseisavos de final (y unos hipotéticos octavos de final) en el césped del Estadio Azteca.

Estados Unidos (Grupo D): La escuadra dirigida por el argentino Mauricio Pochettino ratificó su gran momento al doblegar 2-0 a Australia en Seattle. Con paso perfecto de seis puntos tras haber debutado con triunfo sobre Paraguay, los norteamericanos amarraron su boleto a la ronda de los 32 mejores, quedando a solo un empate en la última fecha ante la eliminada Turquía para oficializar el primer puesto de su zona.

A un paso del boleto: Selecciones como Suiza (4 puntos en el Grupo B, tras golear 4-1 a Bosnia) y Brasil (4 puntos en el Grupo C, tras vencer 3-0 a Haití) tienen prácticamente un pie en la siguiente fase, requiriendo combinaciones mínimas en la última fecha para certificar sus pases, ya sea de forma directa o en la tómbola de los mejores terceros.

Equipos eliminados de la Copa del Mundo

Haití (Grupo C): El combinado caribeño se transformó en la primera selección eliminada oficialmente de Norteamérica 2026. Tras caer en el debut por la mínima ante Escocia, la contundente derrota por 3-0 sufrida ante el Scratch du Oro de Carlo Ancelotti en Filadelfia los dejó sin posibilidades matemáticas debido al criterio de desempate por enfrentamiento directo.

Turquía (Grupo D): Una de las grandes decepciones del certamen. Pese a llegar con altas expectativas tras su destacado papel en la Eurocopa 2024, los dirigidos por Vincenzo Montella firmaron su sentencia al caer 1-0 ante Paraguay en California. Los otomanos se despiden de la pelea tras encadenar dos derrotas consecutivas (incluyendo el 2-0 del debut ante Australia) y registrar una alarmante sequía de cero goles a favor a pesar de haber sumado 62 disparos totales en 180 minutos.