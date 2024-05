Los Tesoros del Fútbol: ¿Cuál es el club más valioso del mundo? Los 50 Clubes Más Valiosos del Mundo en 2024. Desde el legendario Manchester United hasta las estrellas emergentes de la Major League Soccer, este análisis detalla las finanzas detrás del deporte más popular del planeta.

El mundo del fútbol, un universo en constante movimiento y emoción, también es un terreno fértil para los negocios y las finanzas. En este análisis profundo, exploramos los clubes de fútbol más valiosos del mundo en 2024, revelando sus riquezas, desafíos financieros y el panorama cambiante de la industria.

En medio de la pasión y la competencia del fútbol, los clubes más grandes del mundo también son potencias económicas, con valores que superan los miles de millones de dólares.

El Manchester United lidera la lista con un valor asombroso de 6.200 millones de dólares, demostrando su dominio tanto en el campo como en los balances financieros. Sin embargo, la riqueza del fútbol no se limita a Europa, ya que la MLS también tiene un papel destacado en la escena global, con equipos como Los Angeles FC demostrando su valía con una valoración de 1.150 millones de dólares.

Se revela las complejidades y desafíos del negocio del fútbol, desde las pérdidas operativas de algunos clubes de renombre hasta las oportunidades de inversión que atraen a gigantes financieros como Arctos Partners. A medida que la industria evoluciona y se enfrenta a nuevos desafíos, como los controles de costos más estrictos y las fluctuaciones en los ingresos por televisión, los clubes y los inversores están adaptando sus estrategias para mantenerse a la vanguardia.

Desde los palacios de la Premier League hasta los estadios de la MLS, el mundo del fútbol está repleto de tesoros financieros que reflejan la pasión y la grandeza del deporte más hermoso del mundo. Se arrojó luz sobre los secretos financieros detrás de los clubes más valiosos del planeta, ofreciendo una visión única del fascinante universo del fútbol profesional.

Sportico valora al Manchester United en 6.200 millones de dólares en un análisis anual de los 50 mejores clubes, que se compiló en base a una revisión de estados financieros y más de 50 conversaciones con banqueros, inversores, consultores y ejecutivos de equipos.

El valor representa ocho veces los ingresos promedio del United durante las últimas tres temporadas completas. Los múltiplos de ingresos siguen siendo el estándar que la mayoría de los banqueros aplican para valorar las franquicias deportivas.

Existe una clara jerarquía de clubes en Europa en lo que respecta a las valoraciones. Hay 10 equipos con un valor de al menos 3.400 millones de dólares, según el recuento de Sportico , y todos estos clubes tienen propiedad intelectual masiva que impulsa ingresos comerciales que promediaron 341 millones de dólares durante la temporada 2022-23, además de ingresos por transmisión de 257 millones de dólares en promedio. Todos ellos están valorados entre cinco y ocho veces los ingresos.

La caída al puesto 11 es de 1.700 millones de dólares después de que Chelsea llegue a 3.470 millones de dólares. Otros cuatro clubes también aislados del descenso están valorados entre 1.060 millones de dólares ( Inter de Milán ) y 1.770 millones de dólares ( Juventus ). Hay otro paso hacia el siguiente club europeo con 780 millones de dólares (Olympic Lyonnais), y el límite de los 50 primeros es de 550 millones de dólares ( Houston Dynamo ).

Los principales clubes europeos eclipsan a los de la Major League Soccer en términos de ingresos, pero la MLS tiene la ventaja en controles de costos, estadios modernos y una estructura de entidad única que fomenta la colaboración entre propietarios. La falta de descenso también establece un piso para los valores de la MLS que ha aumentado dramáticamente durante la última década.

Los puristas del fútbol podrían gritar, pero la estructura de la liga ayudó a colocar a 20 clubes de la MLS entre los 50 mejores, más del doble que los nueve de la EPL. La Serie A tenía seis clubes y la Bundesliga cuatro, mientras que LaLiga y la Liga MX aseguraron tres lugares y la Ligue 1 tenía dos. La Eredivisie (Ajax), la Primeira Liga (Benefica) y la Serie A brasileña (Flamengo) tuvieron un solo equipo en el corte.

Los Angeles FC es el principal club de la MLS, que ocupa el puesto 15 en general con $1,150 millones, según las valoraciones de los equipos de la MLS de Sportico en enero.

Los equipos de la MLS están valorados en un promedio de 9,6 veces los ingresos, frente a cinco veces para los equipos que no pertenecen a la MLS en la lista de los 50 mejores. Además de las ventajas financieras de su estructura, los propietarios de la MLS son optimistas sobre el futuro de la liga. La llegada de Lionel Messi , junto con el nuevo acuerdo con Apple, la Copa del Mundo 2026 y la Copa de Ligas con la Liga Mx son un cuarteto de palancas que proporcionar una base para que la liga aumente los ingresos y crezca hasta alcanzar sus ricas valoraciones de ingresos múltiples.

Los 50 Clubes Más Valiosos del Mundo en 2024

1 Manchester United $6.2 billones, EPL

2 Real Madrid $6.06 billones, LaLiga

3 FC Barcelona $5.28 billones, LaLiga

4 Liverpool $5.11 billones, EPL

5 Bayern Munich $4.8 billones, Bundesliga

6 Manchester City $4.75 billones, EPL

7 Paris Saint-Germain $4.05 billones, Liga 1

8 Arsenal $3.91 billones, EPL

9 Tottenham Hotspur $3.49 billones, EPL

10 Chelsea $3.47 billones, EPL

11 Juventus $1.77 billones, Serie A

12 Borussia Dortmund $1.64 billones, Bundesliga

13 Atletico de Madrid $1.62 billones, LaLiga

14 AC Milan $1.2 billionbillone, Serie A

15 Los Angeles FC $1.15 billones, MLS

16 Inter Milan $1.06 billones, Serie A

17 Atlanta United $1.05 billones, MLS

18 Inter Miami $1.02 billones, MLS

19 LA Galaxy $1 billón, MLS

20 New York City FC $840 millones, MLS

21 Austin FC $800 millones, MLS

22 Seattle Sounders millones, MLS

23 Olympique Lyonnais millones, Ligue 1

24 AS Roma $770 millones, Serie A

25 America $750 millones, Liga MX

26 AFC Ajax $740 millones, Eredivisie

27 West Ham United $725 millones, EPL

28 Toronto FC $725 millones, MLS

29 D.C. United $720millones, MLS

30 Portland Timbers $715 millones, MLS

31 Guadalajara $710 millones, Liga MX

32 Newcastle United $700millones, EPL

33 Napoli $690 millones, Serie A

34 Philadelphia Union millones, MLS

35 SL Benfica $675 millones, Primeira Liga

36 Charlotte FC $655 millones, MLS

37 Columbus Crew $650 millones, MLS

38 FC Cincinnati $645 millones, MLS

39 Minnesota United $640 millones, MLS

40 Nashville SC $635 millones, MLS

41 Sporting Kansas City $630 millones, MLS

42 New York Red Bulls millones, MLS

43 RB Leipzig $610millones, Bundesliga

44 Aston Villa $600 millones, EPL

45 Atalanta $595 millones, Serie A

46 Eintracht Frankfurt $580 millones, Bundesliga

47 Flamengo $570 million $205 millones, Brasil Serie A

48 Monterrey $565 million $150 millones, Liga MX

49 San Jose Earthquakes $560 millones, MLS

50 Houston Dynamo FC $550 millones, MLS

Invertir en franquicias de fútbol no es para personas débiles de corazón. A pesar de que estos clubes son los 50 más valiosos del mundo, la mayoría de ellos tienen algunos defectos. Tienes los mejores clubes que necesitan soluciones para estadios, como el Chelsea, el AC Milan y el Inter de Milán. Hay equipos del hemisferio occidental con un gran número de seguidores, como el Club América, Guadalajara y Flamengo, ubicados en países como México y Brasil , que hacen reflexionar a algunos inversionistas. Las recientes renovaciones de derechos televisivos para LaLiga y la Ligue 1 mostraron debilidad, e incluso el nuevo acuerdo nacional de la EPL firmado en enero cayó en términos anualizados.