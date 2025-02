Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lucas Beltrán está viviendo su mejor momento desde su llegada a la Fiorentina. El delantero argentino, ex-River Plate, fue elegido como el jugador del mes tras un rendimiento sobresaliente que lo ha convertido en el líder ofensivo del equipo viola. Con 4 goles y 4 asistencias en la Serie A, no solo es el máximo asistidor del equipo, sino también una de las principales armas de ataque de la Fiorentina.

🥇PLAYER OF THE MONTH🗓️

Lucas Beltran è stato il più votato dai tifosi su InViola come miglior giocatore del mese di Gennaio! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina #potm pic.twitter.com/GTIdNXpiik

February 4, 2025