Lucas Vázquez da el salto a la Bundesliga: ficha por Bayer Leverkusen hasta 2027 El extremo español, tras una década dorada en el Real Madrid, inicia una nueva etapa en Alemania con el objetivo de liderar al Leverkusen y aportar su experiencia internacional.

Una nueva aventura para un veterano del Real Madrid

Lucas Vázquez, tras finalizar su contrato con el Real Madrid, es oficialmente nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El futbolista gallego emprende su primera experiencia en la Bundesliga después de diez temporadas en el club blanco, donde disputó 402 partidos, acumuló 22.148 minutos en cancha y registró 38 goles con 60 asistencias.

En su presentación, Vázquez se mostró ilusionado: “Estoy deseando continuar mi carrera en el Bayer Leverkusen. Tanto Xabi Alonso como Dani Carvajal me hablaron maravillas del club. He sentido que su ambición y enfoque hacia la victoria coinciden con mis objetivos y estoy listo para sumar nuevos éxitos”.

Un palmarés que habla por sí solo

El internacional español deja atrás un legado impresionante en el Real Madrid: 23 títulos oficiales, entre los que se destacan 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas españolas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Además, durante la temporada 2014-2015 jugó cedido en el Espanyol, ganando experiencia en LaLiga antes de consolidarse en el conjunto merengue.

Contrato y rol en el Leverkusen

Lucas firmó un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, y llega para cubrir la marcha de Jeremie Frimpong, traspasado este verano al Liverpool por 40 millones de euros. Su incorporación se espera que aporte experiencia, capacidad técnica y liderazgo dentro del campo, elementos clave para que el Leverkusen mantenga sus ambiciones en la Bundesliga y competiciones europeas.

La visión del club alemán

Simon Rolfes, director deportivo del Bayer, destacó la relevancia del fichaje: “Con Lucas sumamos a un jugador con enorme experiencia, que ha ganado todo en los últimos diez años con el Real Madrid. Su técnica, inteligencia táctica y visión de juego lo convierten en un pilar fundamental para nuestro equipo. Estamos seguros de que influirá decisivamente en nuestra manera de jugar”.

Una decisión pensada

Tras quedar libre luego del Mundial de Clubes, Vázquez recibió ofertas desde Arabia Saudí, Turquía e incluso rumores sobre un posible regreso al Deportivo de La Coruña. Finalmente, el extremo gallego optó por el desafío de la Bundesliga, buscando mantenerse competitivo en Europa y consolidar su carrera en un nuevo entorno futbolístico.

Conclusión

Lucas Vázquez inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional, dejando atrás los laureles del Real Madrid para convertirse en referente de un Bayer Leverkusen que apuesta a su experiencia y liderazgo. Con la combinación de talento y recorrido internacional, el gallego buscará trasladar su influencia al equipo alemán y ayudarlo a competir al máximo nivel en Alemania y Europa.