Luis Enrique no viene a Múnich a especular. El entrenador del París Saint-Germain dejó claro este martes, en la víspera del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que el PSG no saldrá al Allianz Arena a proteger la ventaja de un gol que se trajo del Parque de los Príncipes. El objetivo, dijo, es ganar también en Múnich.

Y para eso, advirtió, necesitarán ser “más competitivos que nunca”.

El reconocimiento que pesa

Luis Enrique no escondió el respeto que le tiene al rival. Sus palabras fueron directas y sin adornos:

“Es el rival más fuerte que hemos afrontado. Tenemos una pequeña ventaja que no significa nada, porque los dos pudimos ganar.”

Una declaración que, lejos de mostrar debilidad, refleja la lucidez de un entrenador que sabe exactamente lo que tiene enfrente. El Bayern de Múnich en el Allianz Arena, con la obligación de remontar, es uno de los escenarios más intimidantes del fútbol europeo.

“Ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior”, añadió el técnico español, explicando que esa igualdad de fuerzas fue lo que elevó la intensidad del 5-4 de la ida y podría volver a hacerlo esta noche.

El recuerdo de 2015 y los buenos augurios del Allianz

Luis Enrique tiene historia personal con el Allianz Arena en las semifinales de Champions. En 2015, cuando dirigía al Barcelona, también disputó la vuelta de las semifinales en Múnich — y ganó. El Barça avanzó a la final y terminó conquistando el título.

“Este estadio me trae buenos recuerdos”, dijo el técnico con una sonrisa que no necesita más explicación.

La referencia no es casual. Luis Enrique sabe que el ambiente del Allianz puede ser abrumador, pero también sabe que ya lo ha superado antes. Y quiere que sus jugadores lo sepan.

La filosofía Nadal: el rival grande como motivación

Para transmitir su mentalidad al vestuario, Luis Enrique recurrió a una comparación que resonó en la sala de prensa:

“Como decía Rafa Nadal, jugar contra Federer y Djokovic le hacía mejorar. Eso es lo que quiero transmitir a mis jugadores. Es una motivación tener que buscar nuestro mejor rendimiento.”

El mensaje es claro: el Bayern no es una amenaza, es una oportunidad. La oportunidad de demostrar que el PSG está al nivel de los mejores del mundo.

Sin especulación: a ganar en Múnich

A pesar de la ventaja del 5-4, Luis Enrique fue categórico sobre la estrategia del partido:

“No saldremos a conservar el gol de renta. El objetivo será ganar también en Múnich.”

Una declaración que, en el contexto del fútbol moderno donde muchos equipos con ventaja se repliegan, resulta refrescante y coherente con la identidad ofensiva que el técnico ha construido en el PSG.

“Hemos llegado aquí por nuestro buen trabajo y hay que dar un golpe más para alcanzar nuestra segunda final. Es importante mostrar por qué estamos aquí y ser lo más fieles a lo que somos como equipo.”

La experiencia del año pasado como escudo

Luis Enrique también apeló a la memoria colectiva del vestuario. El PSG ganó su primera Champions la temporada pasada, superando momentos muy difíciles en el camino. Esa experiencia, dijo, es el mayor activo que llevan al Allianz:

“Es importante que controlemos nuestras emociones, para eso tenemos la experiencia del año pasado, cuando fuimos capaces de sobreponernos a momentos muy difíciles.”

Un equipo que ya sabe ganar en las noches grandes. Un entrenador que ya ganó en este estadio. Y una ventaja de un gol que, según el propio Luis Enrique, no garantiza nada.

El Allianz Arena decide quién va a Budapest.