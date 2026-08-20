Luis Enrique ha establecido una línea de actuación muy clara desde que asumió el mando del Paris Saint-Germain: en su plantilla solo quiere futbolistas convencidos de formar parte del proyecto. Cualquier jugador que manifieste dudas sobre su futuro en el club puede terminar fuera de sus planes, incluso si se trata de un futbolista con un valor importante en el mercado.

La situación de Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye representa actualmente los dos ejemplos más claros de esta política. Ambos son jugadores vinculados al PSG, pero sus futuros en París parecen cada vez más inciertos mientras el entrenador asturiano mantiene su exigencia de compromiso absoluto.

La filosofía no es nueva. Luis Enrique ha insistido en que el PSG debe contar con futbolistas que realmente quieran vestir la camiseta del campeón de Europa. Esa postura le concede un peso considerable en la planificación de la plantilla y explica decisiones que, desde fuera, pueden resultar sorprendentes.

Barcola, de activo millonario a posible salida

El caso de Bradley Barcola es especialmente significativo porque el extremo francés continúa teniendo un enorme valor deportivo y económico.

En julio, el internacional francés comunicó formalmente al PSG que no tenía intención de renovar su contrato. Aunque su postura no implicaba necesariamente que quisiera abandonar París de inmediato, su situación contractual generó dudas sobre su compromiso a largo plazo.

Para Luis Enrique, esa incertidumbre puede ser suficiente.

El entrenador ya habría comunicado a la dirección deportiva que está abierto a un traspaso del extremo izquierdo, al considerar que su situación contractual podría terminar influyendo en su rendimiento. La prioridad del técnico es contar con jugadores plenamente comprometidos con el equipo, independientemente de su nombre o valor de mercado.

El PSG había sido inicialmente reticente a desprenderse de Barcola. El club había establecido incluso un precio de 150 millones de euros para el futbolista. Sin embargo, la influencia de Luis Enrique en la confección de la plantilla cambia el escenario.

Uno de los principales interesados es el Liverpool, cuyo interés por el extremo francés es firme. De concretarse una negociación, el club inglés podría convertirse en una de las alternativas más importantes para el futuro del jugador.

La situación deportiva de Barcola también resulta reveladora. El francés no disputó ni un minuto en la Supercopa de Europa ni en la Supercopa de Francia, mientras que ante el Lens ni siquiera estuvo en el banquillo: siguió el partido desde la grada.

El precedente de Donnarumma

Luis Enrique ya había demostrado anteriormente que su política no depende del peso de un jugador dentro del vestuario.

El caso más contundente fue el de Gianluigi Donnarumma. Después de protagonizar una extraordinaria temporada 2024-25 y ser una de las figuras fundamentales del PSG en la conquista de la Champions League, el portero italiano quedó fuera de los planes del entrenador antes de la Supercopa de Europa.

Posteriormente, Donnarumma terminó fichando por el Manchester City por 50 millones de euros.

Ese precedente ayuda a entender por qué la situación de Barcola genera tanta atención. Luis Enrique ha demostrado que está dispuesto a prescindir incluso de futbolistas importantes si considera que sus circunstancias contractuales o personales pueden afectar al compromiso con el proyecto.

Mbaye, otra salida posible

El segundo caso señalado es el de Ibrahim Mbaye, aunque su situación presenta algunas diferencias.

El extremo ha recibido numerosas oportunidades de Luis Enrique desde su llegada al primer equipo. De hecho, fue el propio entrenador quien le concedió la oportunidad de debutar en la élite.

Ahora, sin embargo, Mbaye también aparece en la rampa de salida. El PSG estaría abierto a una cesión durante la recta final del mercado, una posibilidad que permitiría al joven futbolista acumular experiencia y minutos lejos de París.

Liverpool vuelve a aparecer entre los clubes interesados en el jugador.

Además, el PSG cuenta con nuevas alternativas ofensivas después de las incorporaciones de Ferran Torres y Mika Godts, lo que puede facilitar una salida temporal de Mbaye.

Una filosofía que también condiciona los fichajes

La política de Luis Enrique no se limita a los futbolistas que ya pertenecen al PSG. También influye directamente en las operaciones que el club decide realizar en el mercado.

Un ejemplo es el caso de Suzuki, cuya llegada terminó descartándose pese a que el guardameta japonés tenía un principio de acuerdo con el PSG. Las elevadas comisiones exigidas por sus agentes, sumadas a un progresivo desinterés del propio jugador, terminaron paralizando la operación.

La conclusión del entrenador fue contundente: el PSG busca jugadores que “amen jugar para el PSG”.

Esa frase resume la política que está aplicando Luis Enrique en París. Para el técnico español, el talento y el valor económico no parecen suficientes si no existe una convicción clara de formar parte del proyecto.

El mensaje también establece una jerarquía dentro del vestuario: ningún jugador está por encima de la idea deportiva. Barcola es ahora el ejemplo más visible, mientras Mbaye podría seguir un camino diferente mediante una cesión.

Con el mercado acercándose a su cierre, la postura de Luis Enrique puede provocar movimientos importantes en una plantilla que viene de conquistar Europa. El entrenador parece tenerlo claro: quien dude de continuar en el PSG puede terminar haciendo las maletas.