Según TEAMtalk, no todos en la directiva del Liverpool están alineados detrás de la idea de que Slot deba quedarse. Luis Enrique (7/2) lidera las casas de apuestas como favorito para el puesto. El técnico del PSG se prepara para la final de la Champions ante el Arsenal. Slot acumula 20 derrotas en la temporada.

El Liverpool todavía está asimilando el golpe. La derrota ante el Aston Villa el viernes por la noche — la vigésima de la temporada — fue el detonante de una crisis que ya tiene nombre y apellidos. Y en el centro de la tormenta está Arne Slot.

La situación se complicó aún más cuando Mohamed Salah publicó en redes sociales una crítica directa a los estándares recientes del club — una bomba que aumentó exponencialmente la presión sobre el técnico neerlandés y abrió la puerta a conversaciones que hasta hace poco parecían impensables.

La directiva no está unida

Según TEAMtalk, no todos detrás de bastidores en el Liverpool están “alineados detrás de la idea de que Slot definitivamente deba quedarse”. Una revelación significativa que contrasta con los reportes previos de que Fenway Sports Group respaldaba al entrenador.

El periodista Graeme Bailey informó que la directiva reconoce que están en una “situación muy preocupante” — y que las personas cercanas al club entienden por qué Salah expresó su frustración públicamente.

El Liverpool ya habría elaborado una lista corta de posibles reemplazos para Slot.

Las apuestas: Luis Enrique como favorito

Si se toman en cuenta las últimas probabilidades de Sky Bet, la lista de candidatos tiene un nombre que destaca por encima de todos:

Luis Enrique 7/2

Andoni Iraola 4/1

Sebastian Hoeness 9/2

Julian Nagelsmann 6/1

Jürgen Klopp 17/2

Oliver Glasner 9/1

Marco Silva 10/1

El perfil de Luis Enrique: dos Champions y tres Ligue 1

El técnico español de 56 años llega a esta conversación con un currículum que habla por sí solo:

2 Champions League — ambas con el Barcelona

— ambas con el Barcelona 3 títulos de Ligue 1 con el PSG

con el PSG 2 Copas de Francia

Copa del Rey y múltiples trofeos nacionales con el Barça

Actualmente se prepara con el PSG para la segunda final consecutiva de la Champions League — ante el Arsenal a finales de mayo. Un técnico en su mejor momento, con el mayor escaparate posible.

El obstáculo: Luis Enrique quiere quedarse en París

El principal problema para Liverpool es que Luis Enrique supuestamente desea prolongar su estancia en el Parque de los Príncipes hasta 2030. Una ambición que complica cualquier acercamiento desde Anfield — al menos mientras el PSG siga siendo competitivo en Europa.

Los otros candidatos de la lista corta

Más allá de Luis Enrique, el Liverpool habría identificado otros perfiles:

Sebastian Hoeness — técnico del Stuttgart, uno de los entrenadores más prometedores de la Bundesliga

— técnico del Stuttgart, uno de los entrenadores más prometedores de la Bundesliga Julian Nagelsmann — seleccionador de Alemania, con experiencia en Bayern y RB Leipzig

— seleccionador de Alemania, con experiencia en Bayern y RB Leipzig Matthias Jaissle — técnico alemán del Al-Ahli

— técnico alemán del Al-Ahli Andoni Iraola — saliente entrenador del Bournemouth, favorito en las apuestas

El contexto: 20 derrotas y una temporada para olvidar

Slot llegó al Liverpool en el verano de 2024 para reemplazar a Jürgen Klopp — una de las misiones más difíciles del fútbol europeo. La temporada 2025-26 ha sido un fracaso por los estándares del club: 20 derrotas, eliminación en Champions y una plantilla que no ha rendido al nivel esperado.

La publicación de Salah fue la gota que derramó el vaso. Y ahora, con la directiva dividida y las casas de apuestas moviéndose, el futuro de Slot en Anfield es más incierto que nunca.