El fútbol dominicano sigue encontrando nuevas rutas hacia el escenario internacional. Esta vez, el protagonista es Luis Gabriel Almonte, un atacante de apenas 17 años que alcanzó un acuerdo para vincularse con Ferro Carril Oeste, histórico club de Buenos Aires que actualmente compite en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino.

El acuerdo no significa, sin embargo, que Almonte se incorpore inmediatamente al conjunto argentino. Su edad condiciona los tiempos de la operación y el joven permanecerá en República Dominicana durante la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Fútbol, donde continuará su desarrollo con Delfines del Este.

La planificación establece que podrá reportarse a Ferro después de cumplir los 18 años, en mayo de 2027, y una vez se abra el período de inscripción correspondiente.

Un proyecto que comienza a tomar forma

Almonte llega a este punto después de formarse en Santa Fe FC y Barça Academy RD, dos etapas importantes dentro de su proceso como futbolista.

Su recorrido también incluye participación con las categorías juveniles de la Sedofútbol. El atacante representó al país con la selección sub-17 y recientemente fue incluido en el plantel que disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Es precisamente esa combinación entre formación local, experiencia internacional juvenil y proyección la que comienza a abrirle puertas fuera del país.

Su vínculo familiar con el béisbol también resulta conocido: Almonte es hijo del exjugador de Grandes Ligas Erick Almonte. Sin embargo, el joven ha elegido construir su propio camino deportivo a través del fútbol y ahora tiene frente a sí uno de los desafíos más importantes de su corta carrera.

Una puerta hacia Argentina

De acuerdo con la información citada de ESPN, el acuerdo tendría además un carácter histórico, pues sería el primer convenio de esta naturaleza entre un jugador formado en República Dominicana y un club argentino.

Si finalmente se concreta su incorporación, Almonte también podría convertirse en el primer futbolista nacido en República Dominicana en vestir la camiseta de Ferro Carril Oeste.

Ese dato coloca la operación en una dimensión mayor que la de un simple movimiento de mercado. Para el jugador representa la posibilidad de entrar a un sistema competitivo con una tradición futbolística enorme, mientras que para el fútbol dominicano supone otra señal de que sus jóvenes talentos comienzan a despertar interés fuera de las fronteras nacionales.

Pero el camino todavía no está terminado.

Almonte tendrá que utilizar la próxima temporada en la LDF como una etapa de preparación antes de dar el salto a Argentina. La adaptación a un nuevo país, el ritmo competitivo, las exigencias tácticas y la disputa por un lugar en un club con historia serán desafíos completamente diferentes.

Por ahora, el objetivo es claro: seguir creciendo en República Dominicana para llegar a Argentina con las herramientas necesarias para competir por un lugar.

Con solo 17 años, Luis Gabriel Almonte ya tiene trazado un próximo destino internacional. Si logra concretar el salto en 2027, su historia podría convertirse además en un nuevo capítulo para el fútbol dominicano y en una referencia para los jóvenes que buscan demostrar que también desde el Caribe pueden construirse carreras con proyección internacional.