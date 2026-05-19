Luka Modric lidera la convocatoria de Croacia para el Mundial 2026: el último baile del mejor mediocampista de su generación Zlatko Dalic convocó a 26 jugadores para la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos. Modric, de 40 años y en el AC Milán, disputará su quinta Copa del Mundo. Croacia está en el Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana.

El tiempo no parece afectar a Luka Modric. A los 40 años, el capitán de Croacia volverá a vestir la camiseta de la Vatreni en una Copa del Mundo — la quinta de su carrera — después de que el seleccionador Zlatko Dalic lo incluyera en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

El centrocampista del AC Milán seguirá siendo el referente y motor de una selección que mezcla la experiencia de una generación dorada con la frescura de jóvenes talentos que ya despuntan en Europa.

El último baile de una generación histórica

Esta convocatoria tiene un sabor especial. Para Modric y varios de sus compañeros históricos — como Ivan Perisic y Andrej Kramaric — este será probablemente el último Mundial de sus carreras.

Croacia llegó a la final del Mundial de Qatar 2022 y al tercer lugar en Rusia 2018 con esta generación. Ahora, con Modric como faro y con sangre nueva en el equipo, Dalic busca una última actuación memorable antes del relevo generacional.

Los jóvenes que ilusionan

Junto a los veteranos, Dalic apostó por varias irrupciones jóvenes del panorama europeo:

Luka Vuskovic — defensa del Hamburgo (cedido por el Tottenham) — uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada

— defensa del Hamburgo (cedido por el Tottenham) — uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada Martin Baturina — mediapunta del Como italiano de Cesc Fábregas — una de las grandes revelaciones de la Serie A

— mediapunta del Como italiano de — una de las grandes revelaciones de la Serie A Petar Sucic — centrocampista con proyección de élite

Los representantes del fútbol español

La Liga española también tiene presencia en la convocatoria croata:

Luka Sucic — centrocampista de la Real Sociedad

— centrocampista de la Duje Caleta-Car — defensa cedido en la Real Sociedad desde el Lyon

— defensa cedido en la desde el Lyon Ante Budimir — delantero del Osasuna

El Grupo L: el reto que espera a Croacia

Los croatas están encuadrados en el Grupo L del Mundial junto a:

| Selección | Nivel |

| 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra | Favorita del grupo |

| 🇭🇷 Croacia | Candidata a segunda plaza |

| 🇵🇦 Panamá | Outsider |

| 🇬🇭 Ghana | Outsider |

El duelo ante Inglaterra será el partido más atractivo del grupo — y uno de los más esperados de la fase de grupos del torneo.

La lista completa de Croacia

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic