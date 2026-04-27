Luka Modric se fractura el pómulo y Croacia reza por su capitán El legendario "Pony" tuvo que salir del clásico ante la Juve tras un choque que lo mandó directo al quirófano. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y su contrato con el Milan por vencer, el veterano de 40 años se enfrenta a su carrera contra el tiempo más difícil. ¿Llegará el "eterno 10" para el debut contra Inglaterra o se despide del fútbol de la peor manera?

El mundo del deporte ha quedado en shock este lunes. Lo que parecía un empate gris entre el AC Milan y la Juventus terminó en una tragedia deportiva para los croatas: Luka Modric sufrió una fractura en el pómulo izquierdo.

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido del domingo, cuando Modric disputó un balón aéreo con Manuel Locatelli. El impacto fue seco y las pruebas realizadas hoy confirmaron lo peor. El capitán de la selección de Croacia será operado en cuestión de horas en Milán.

¿Adiós al Milan y peligro para el Mundial?

La situación es crítica por dos razones:

Con el AC Milan: A la Serie A solo le quedan cuatro jornadas. Es casi un hecho que Luka no volverá a vestir la camiseta rossonera esta temporada, justo cuando su contrato de un año está por vencer. Con Croacia: El debut mundialista contra Inglaterra es el 17 de junio, es decir, en apenas siete semanas. Croacia comparte el Grupo L con los ingleses, Ghana y Panamá, y perder a su líder espiritual sería un golpe mortal para sus aspiraciones.

Un guerrero de 40 años

A pesar de su edad, Modric ha sido un titán en Italia. Ha sido titular en 32 de los 34 partidos de liga, demostrando que el “gas” todavía no se le acaba. El jugador, que cumplió su sueño de jugar en el club que apoyaba de niño tras 13 años gloriosos en el Real Madrid, ahora tiene la difícil tarea de recuperarse a tiempo para lo que sería, posiblemente, su último gran baile internacional.

El “juidero” médico: Aunque el Milan no dio un tiempo oficial de baja, este tipo de fracturas suelen requerir el uso de una máscara protectora. La gran duda es si el hueso soldará lo suficiente para que Luka pueda chocar y cabecear sin miedo en la cita máxima de Budapest 2026.

¿Usted cree que a sus 40 años Luka Modric tendrá la fuerza para recuperarse y liderar a Croacia una última vez, o este golpe marca el triste final de una carrera de leyenda?