Maldición en el nuevo nido: Messi e Inter Miami no pasan del empate y siguen sin ganar en casa ¿Qué pasa en Miami? Las Garzas están volando alto como visitantes, pero en su flamante nuevo estadio el triunfo se les escapa como agua entre los dedos. Un gol de carambola de Berterame salvó los muebles ante New England, pero la fanaticada se quedó con las ganas de celebrar con el astro argentino. ¿Es presión o mala suerte?

Si usted pensaba que mudarse a una casa nueva le traería suerte al Inter Miami, es mejor que lo piense dos veces. En una noche donde se esperaba fiesta grande, Lionel Messi y sus muchachos volvieron a quedarse cortos, conformándose con un amargo empate 1-1 ante el New England Revolution.

Lo increíble del caso es que los actuales campeones de la MLS Cup son unos “leones” fuera de Florida (récord de 5-1-1), pero en su nuevo recinto tienen una marca de 0-0-3. ¡Sí, señores, tres empates y ni una sola victoria en su patio! Aunque extendieron su racha invicta a 11 partidos en todas las competencias, el sabor que quedó en el ambiente fue de pura frustración.

Goles de rebote y suspiros de Messi

El marcador lo abrió el ex-MVP Carles Gil al minuto 56, aprovechando un “regalito” de la defensa de Miami para bañar al portero Dayne St. Clair. Las Garzas estaban sufriendo hasta que apareció el olfato de Luis Suárez; el “Pistolero” sacó un remate que el portero Matt Turner apenas pudo desviar, dejando el balón servido para que Germán Berterame la empujara al fondo de la red al 76. ¡Final de infarto, pero no alcanzó para el palo!

¿Y Messi? El “10” tuvo sus chances, incluyendo una jugada al minuto 38 donde, tras un tropezón inusual, sacó un remate débil que terminó en las manos del arquero. Messi solo pudo mirar al cielo y sonreír con incredulidad. Ni los tiros de esquina “olímpicos” ni los disparos de larga distancia quisieron entrar esta vez.

Calendario “suave” antes del Mundial

A Miami le quedan cinco juegos antes de que la MLS se detenga por siete semanas debido a la Copa Mundial de la FIFA. La buena noticia para el Tata Martino es que sus próximos rivales (Orlando, Toronto, Cincinnati, Portland y Philadelphia) no están en su mejor momento. Es la oportunidad de oro para que Messi y compañía finalmente bauticen su estadio con una victoria.

Otros resultados del “juidero” de la MLS:

Atlanta United 2-1 Toronto FC

CF Montreal 1-0 NYCFC

LAFC 1-0 Minnesota United (Hugo Lloris se puso el candado).

Chicago Fire 5-0 Sporting KC (¡Una paliza de espanto!).

San José Earthquakes 3-2 St. Louis (Timo Werner está que arde con 6 victorias al hilo).

¿Usted cree que el Inter Miami tiene un “fucú” en su estadio nuevo o es solo cuestión de tiempo para que Messi empiece a repartir goles en casa?